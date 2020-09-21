أعلنت قيادة شرطة محافظة الظاهرة في عمان ، إلقائها القبض على اثنتين من النساء من جنسية أفريقية، بعد قيامهما بممارسات منافية للآداب العامة.

وبحسب ما أعلنت صفحة شرطة عمان السلطانية عبر تويتر، فقد كشفت عن قيام شرطة محافظة الظاهرة بإلقاء القبض على امرأتين من جنسية أفريقية، وذلك بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة ومخالفة قانوني العمل والإقامة.

قيادة شرطة محافظة الظاهرة تُلقي القبض على امرأتين من جنسية أفريقية بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة ومخالفة قانوني العمل والإقامة، حيث تقومان بالتواصل مع الأشخاص باستخدام أحد برامج التواصل الاجتماعي، وتستكمل بحقهما الإجراءات القانونية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 21, 2020

وجاء في بيان لشرطة عمان ما نصه: “قيادة شرطة محافظة الظاهرة تُلقي القبض على امرأتين من جنسية أفريقية بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة ومخالفة قانوني العمل والإقامة. حيث تقومان بالتواصل مع الأشخاص باستخدام أحد برامج التواصل الاجتماعي، وتستكمل بحقهما الإجراءات القانونية”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع الخبر الذي أعلنته الشرطة العمانية . مؤكدين على وجوب الضرب بيد من حديد ضد كل من يتجاوزوا حدود الأخلاق والقانون داخل المجتمع العماني.

كفوا شرطة عمان السلطانية — فيصل الشكري (@gfMMbfoW5YIuEux) September 21, 2020

مقززين الناس اللي يروحوا عند هالاشكال.. مانقول غير الله يهدي الجميع — سوار الياسمين (@mnroo7i) September 21, 2020

وقال أحد المغردين معلقاً بما نصه: “ياريت تخصيص رقم ساخن موحد لجميع محافظات السلطنة يعمل على مدار 24ساعة للإبلاغ عن هذه الحالات والتأكد منها واتخاذ الإجراءات القانونية”.

ياريت تخصيص رقم ساخن موحد لجميع محافظات السلطنه يعمل على مدار 24ساعة

للإبلاغ عن هذه الحالات والتأكد منها

واتخاذ الإجراءات القانونية — عبدالله الطريفي المخيني (@AbuOmar92415660) September 21, 2020

فيما قال آخر: ” جزاكم الله خير وبعد بتلاقوا وايداات منهن حطب مال اول الله يصرفهن صرفه”.

جزاكم الله خير وبعد بتلاقوا وايداات منهن حطب مال اول الله يصرفهن صرفه — 🇴🇲❤واحد من الناس💚🇴🇲 (@wahd_mn_alnaaas) September 21, 2020

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