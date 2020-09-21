هند القحطاني
هند القحطاني
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“شاهد” هند القحطاني تكشف صدرها وتنصح السعوديات باتباعها.. اكشفي جسدك لتشعري بالسعادة!

كتب وطن
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أثارت نجمة السوشيال ميديا ، غضب السعوديين مجدداً بعد دعوتها النساء بالكشف عن أجسادهن ليشعرن بالسعادة.

 

وقالت هند القحطاني بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، وهي ترتدي فستانا يكشف صدرها بطريقة فاضحة، وتقول: “يا عالم مو معنى إنك تلبسي أشياء تظهرين مفاتنك إنك امرأة مخبولة أو مو شايلة مسئولية، لا عادي أنا أحب ألبس كدا وأبين جمالي هل أنا مو عندي مسئولية؟”.

 

وتابعت هند: “أبدا أنا أطبخ وأذاكر لأولادي وأهتم فيهم وأقوم بواجباتي، ولكن أحيانا المرأة تحب تظهر أجزاء من جسدها للتعبير عن الأناقة والجمال والسعادة، اشمعنا الرجل نقول أنيق وخلاب ومعضل؟”.

 

وأثناء حديثها تلقت هند تعليقاً من إحدى متابعاتها قالت فيه: “والله انتي ما تتشرفين تكوني سعودية”، “، فردت هند: “بالنسبة لهاذي المعتوهة، أنا أسألك هل أنتي سعودية؟ يمكن أنتي من أي دولة ثانية ياحاقدة”.

 

وطالب المغردون من السلطات السعودية حظر حسابات هند القحطاني من السوشيال ميديا خوفاً من تأثر المراهقات بفكرها واستجابتهن لها.

 

وفتحت هند القحطاني قبل أيام النار على أصحاب التعليقات المُسيئة لها ولبناتها، بعد فيديوهاتهم الراقصة عبر “تيك توك”.

 

وبررت رقص بناتها قائلة: “أنا وبناتي ما في أحد يقدر يمس شعرة من روسنا، يعني إذا عبروا عن فرحهم برقص مثلهم مثل أي أحد على “تيك توك”.

 

وتابعت هند: “الرقص يجلب البهجة والسعادة والسرور، ماهو عهر ودعارة، إنتي العهر في تفكيرك، إنتي وأمثالك، إيش هالتخلف؟ أجهز بناتي لإيش؟ مين يقدر يمس شعرة من بناتي؟ ولا مني أنا؟ إنتو إيش؟ ماخذين في أنفسكم مقلب”.

 

وهددت هند القحطاني باللجوء إلى القضاء، مضيفة”: “اصحوا، على بالكم أي شي نسويه عشان نجذبكم؟ نجذب رجالكم؟ يا متخلفين، يا خلود يا مختلة بناتي طفلات، أروى عمرها 14، وربا توها دخلت 11، بناتي صغيرات مايحق لك تقولين الكلام هذا عنهم، أنا الآن أقدر أرفع فيكي قضية”.

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