“شاهد” هند القحطاني تكشف صدرها وتنصح السعوديات باتباعها.. اكشفي جسدك لتشعري بالسعادة!

أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية هند القحطاني، غضب السعوديين مجدداً بعد دعوتها النساء بالكشف عن أجسادهن ليشعرن بالسعادة.

وقالت هند القحطاني بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، وهي ترتدي فستانا يكشف صدرها بطريقة فاضحة، وتقول: “يا عالم مو معنى إنك تلبسي أشياء تظهرين مفاتنك إنك امرأة مخبولة أو مو شايلة مسئولية، لا عادي أنا أحب ألبس كدا وأبين جمالي هل أنا مو عندي مسئولية؟”.

وتابعت هند: “أبدا أنا أطبخ وأذاكر لأولادي وأهتم فيهم وأقوم بواجباتي، ولكن أحيانا المرأة تحب تظهر أجزاء من جسدها للتعبير عن الأناقة والجمال والسعادة، اشمعنا الرجل نقول أنيق وخلاب ومعضل؟”.

وأثناء حديثها تلقت هند تعليقاً من إحدى متابعاتها قالت فيه: “والله انتي ما تتشرفين تكوني سعودية”، “، فردت هند: “بالنسبة لهاذي المعتوهة، أنا أسألك هل أنتي سعودية؟ يمكن أنتي من أي دولة ثانية ياحاقدة”.

وطالب المغردون من السلطات السعودية حظر حسابات هند القحطاني من السوشيال ميديا خوفاً من تأثر المراهقات بفكرها واستجابتهن لها.

عشان سوق يمشي لا زم هيك لبس — Hessah Mohammed (@niec_79) September 22, 2020

هذي تبرر كشف جسمها لكي تلعب بعقول ٥ مليون متابع عندها وتحاول التاثير على عقول المراهقات اتمني من الجهات المسؤوله يحذروا سنابها عن السعوديه لان هذا سوق فقط — سبحانك اللهم وبحمدك (@rimthan234492) September 22, 2020

اتوقع ان فيه شي في عقلها

وتعرف انها في طريق الخطأ لذي تبي ان يلحقونها بعض النساء الضعوف — Mohammed h (@ba7rblue_h) September 22, 2020

هذا مفهوم الحرية في نظرها 🤷

وأكثر من يتأثر البنات في سن المراهقة

لكن أكثر شيء محيرني ولدها كيف يقبل يشوف أمه تطلع للعالم باللبس هذا 🤔 والوضع عنده عااادي جدآ

مافيه غيره 💔 — 電暈 (@newworld2040) September 22, 2020

وفتحت هند القحطاني قبل أيام النار على أصحاب التعليقات المُسيئة لها ولبناتها، بعد فيديوهاتهم الراقصة عبر “تيك توك”.

وبررت رقص بناتها قائلة: “أنا وبناتي ما في أحد يقدر يمس شعرة من روسنا، يعني إذا عبروا عن فرحهم برقص مثلهم مثل أي أحد على “تيك توك”.

وتابعت هند: “الرقص يجلب البهجة والسعادة والسرور، ماهو عهر ودعارة، إنتي العهر في تفكيرك، إنتي وأمثالك، إيش هالتخلف؟ أجهز بناتي لإيش؟ مين يقدر يمس شعرة من بناتي؟ ولا مني أنا؟ إنتو إيش؟ ماخذين في أنفسكم مقلب”.

وهددت هند القحطاني باللجوء إلى القضاء، مضيفة”: “اصحوا، على بالكم أي شي نسويه عشان نجذبكم؟ نجذب رجالكم؟ يا متخلفين، يا خلود يا مختلة بناتي طفلات، أروى عمرها 14، وربا توها دخلت 11، بناتي صغيرات مايحق لك تقولين الكلام هذا عنهم، أنا الآن أقدر أرفع فيكي قضية”.

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