مظاهرات مصرية
مظاهرات مصرية
Videoالهدهد

“شاهد” معارض سعودي تنبأ بالهبة الشعبية المصرية قبل حدوثها بساعات.. أموال السعودية والإمارات لم تعد تجدي نفعاً!

كتب وطن
0

قال الناشط السعودي المعارض، ، إن المصري الذي يقوده عبدالفتاح وصل إلى مرحلة “العجز”، متوقعاً أن ينفجر الشارع في وجه ويسقط نظامه، عقب كسر الشعب المصري “حاجز الخوف” والخروج في مسيرات حاشدة ضد ممارسات القمعي مطالبين برحيل السيسي.

 

وقال عبدالعزيز بفيديو نشره عبر “تويتر” ورصدته “وطن”: “أسأل الله سبحان وتعالى أن يساعد المصريين، وصلت حكومة السيسي إلى هذه المرحلة من العجز، بعد أن كانت تتغذى على استثمارات وأموال سعودية إماراتية”.

 

وتابع: “ والإمارات الآن بالكاد ينقذون أنفسهم، لذلك مُقبلة على مرحلة تغيير هي الأخرى”.

 

وعلق عبدالعزيز على المقطع منوهاً أن ما تنبأ به بدأ يتحقق: ” هذا الكلام قبل 28 ساعة فقط .. إن لم يكن اليوم فالنهاية اقتربت”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: “أكثر المرعوبين من الحراك بمصر ليس أولئك الفسدة الذين يحكمونهم، بل تلك الطغمة الفاسدة التي تغذيهم بالمال في الرياض وأبوظبي ومن خلفهم لوبي صهيوني تعيس يحلم بانتكاسة الشعوب”.

 

ونزل الشعب المصري إلى الشارع في مسيرات جماهيرية حاشدة تًطالب برحيل السيسي عن السلطة وعدم تدخل العسكر في حكم البلاد.

 

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خروج الآلاف من المصريين بعدة محافظات للشوارع مطالبين برحيل السيسي، وذلك تزامناً مع دعوات جديدة تنطلق في 20/9/2020.

 

 

كما وأظهرت مقاطع الفيديو، الاعتداءات التي نفذتها قوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين السلميين، فيما نفذت السلطات حملة اعتقالات شرسة لقمع المتظاهرين والمعارضين.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“وثقت ذلك بالفيديو” مصرية تؤدب خطيبها بعدما هتك عرضها .. خطفته مع أشقائها…

الهدهد

“أوقفوا الحج ونزعوا ستر النساء”..  “شاهد” سعودية تحتفل باليوم…

الهدهد

كاتب سعودي “ساقط” يدافع عن إرهاب إسرائيل وقتلها الفلسطينيين ويهاجم تركيا…

الهدهد

مغرد قطري: هذا ما يخشاه السيسي والعسكر إذا استمرت المظاهرات 3 أيام فقط

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.