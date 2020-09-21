“شاهد” معارض سعودي تنبأ بالهبة الشعبية المصرية قبل حدوثها بساعات.. أموال السعودية والإمارات لم تعد تجدي نفعاً!

قال الناشط السعودي المعارض، عمر بن عبدالعزيز، إن النظام المصري الذي يقوده عبدالفتاح السيسي وصل إلى مرحلة “العجز”، متوقعاً أن ينفجر الشارع في وجه السيسي ويسقط نظامه، عقب كسر الشعب المصري “حاجز الخوف” والخروج في مسيرات حاشدة ضد ممارسات النظام القمعي مطالبين برحيل السيسي.

وقال عبدالعزيز بفيديو نشره عبر “تويتر” ورصدته “وطن”: “أسأل الله سبحان وتعالى أن يساعد المصريين، وصلت حكومة السيسي إلى هذه المرحلة من العجز، بعد أن كانت تتغذى على استثمارات وأموال سعودية إماراتية”.

وتابع: “السعودية والإمارات الآن بالكاد ينقذون أنفسهم، لذلك مصر مُقبلة على مرحلة تغيير هي الأخرى”.

هذا الكلام قبل ٢٨ ساعة فقط .. إن لم يكن اليوم فالنهاية اقتربت #الثورة_بدأت#يسقط_يسقط_حكم_العسكر pic.twitter.com/nhHSVCkgyc — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) September 20, 2020

وعلق عبدالعزيز على المقطع منوهاً أن ما تنبأ به بدأ يتحقق: ” هذا الكلام قبل 28 ساعة فقط .. إن لم يكن اليوم فالنهاية اقتربت”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “أكثر المرعوبين من الحراك بمصر ليس أولئك الفسدة الذين يحكمونهم، بل تلك الطغمة الفاسدة التي تغذيهم بالمال في الرياض وأبوظبي ومن خلفهم لوبي صهيوني تعيس يحلم بانتكاسة الشعوب”.

أكثر المرعوبين من الحراك بمصر ليس أولئك الفسدة الذين يحكمونهم، بل تلك الطغمة الفاسدة التي تغذيهم بالمال في الرياض وأبوظبي ومن خلفهم لوبي صهيوني تعيس يحلم بانتكاسة الشعوب .. #الثورة_بدأت — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) September 20, 2020

ونزل الشعب المصري إلى الشارع في مسيرات جماهيرية حاشدة تًطالب برحيل السيسي عن السلطة وعدم تدخل العسكر في حكم البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خروج الآلاف من المصريين بعدة محافظات للشوارع مطالبين برحيل السيسي، وذلك تزامناً مع دعوات ثورة جديدة تنطلق في 20/9/2020.

مظاهرات في اسكندرية منطقة الاصلاح – المعمورة pic.twitter.com/sj78L4SJzc — Amr Elqazaz (@amrsalama) September 20, 2020

كما وأظهرت مقاطع الفيديو، الاعتداءات التي نفذتها قوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين السلميين، فيما نفذت السلطات حملة اعتقالات شرسة لقمع المتظاهرين والمعارضين.

إعتداءات الأمن على المتظاهرين في الاسكندرية pic.twitter.com/a9CEBM85XD — Ahmed Samir|أحمد سمير (@ASamirShow) September 20, 2020

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