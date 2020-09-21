“شاهد” محمد علي يُربك حسابات السيسي بدعوة جديدة للتظاهر والمتظاهرون سيقتحمون مدينة الإنتاج الإعلامي

يستمر المقاول والفنان المصري المقيم في إسبانيا “محمد علي” باستنفار أجهزة الدولة المصرية، بدعواته المستمرة للتظاهر ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ونظامه القائم على حكم البلاد، بعد خروج المواطنين في عدد من القرى والمناطق يوم أمس الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020.

وقال محمد علي في مقطع فيديو جديد له رصدته “وطن” اليوم: “اللي حصل امبارح ده فوق الخيال، ربنا يبارك لكم يا رب”

وتابع في دعوة جديدة للتظاهر اليوم:”نفس اللي حصل مبارح يحصل النهاردة، من بعد 6 بالليل انزلوا لحد تسعة عشرة 12، معاكم الشارع لحد الفجر, عايزين نستمر كدة كل يوم حقلكم إيه الخطة، زي ما عملنا مبارح بمشيئة الرحمن نعمل النهاردة، عايزين نحرر بلدنا ونشوفها جميلة”.

هذا وتفاعل المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم بعنوان “#اقتحموا_مدينه_الانتاج_الاعلامي، التي أطلقها عدد من النشطاء المصريين، بهدف السيطرة على القنوات التلفزيونية التابعة للنظام المصري والرئيس السيسي.

عاااااااااااااجل | 🔥☝️ هاشتاح #اقتحموا_مدينه_الانتاج_الاعلامي دعوات لاقتحام مدينة الإعلام في #مصر اليوم للسيطرة علي القنوات التلفزيونية الموالية ل #السيسي ، يدخل ضمن قائمة التريند في #مصر الله غالب☝️#الثورة_بدأت #يسقط_يسقط_حكم_العسكر — الرادع المغربي 🇹🇷🇲🇦 (@Rd_fas1) September 21, 2020

عاجل 🔥 #اقتحموا_مدينة_الانتاج_الاعلامي يتصدر التريند في مصر مع دعوات لاقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي وكر إعلاميين السيسي — Omar El shazly 🇪🇬⁦⁩⁦⁩⁦🇪🇬⁩عمر الشاذلي (@OmarElshazly92) September 21, 2020

وأحدث الوسم ضجة كبيرة حتى خارج مصر، حيث نشر الناشط والصحفي الليبي ابراهيم قصودة” تغريدة عبر حسابه الشخصي حول الوسم قال فيها: “دعوات لاقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر اليوم للسيطرة علي القنوات التلفزيونية الموالية للسيسي ، و إطلاق هاشتاج #اقتحموا_مدينه_الانتاج_الاعلامي دخل فعلياً ضمن قائمة التريند في مصر”.

دعوات لاقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر اليوم للسيطرة علي القنوات التلفزيونية الموالية للسيسي ، و إطلاق هاشتاج #اقتحموا_مدينه_الانتاج_الاعلامي

دخل فعلياً ضمن قائمة التريند في مصر #الثورة_بدأت

#يسقط_يسقط_حكم_العسكر — إبراهيم قصوده🇱🇾🇾🇪 (@EbrahimGasuda) September 21, 2020

وتشهد الأوساط المصرية حالة من الترقب الحذر والقلق الشديد من قبل الأجهزة الأمنية، بعد دعوات المقاول محمد علي للخروج والتظاهر ضد النظام المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي.

واستجابة عدة مناطق للدعوات مثل قرية الكداية والعياط بمحافظة الجيزة، وما جرى بمدينة العاشر من رمضان ومدينة الاسكندرية وغيرها، وسط استمرار للدعوات من قبل النشطاء المصريين عبر مواقع التواصل، واستمرار التواجد الأمني المكثف في المحاور الرئيسية للمدن المصرية.

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