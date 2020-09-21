“شاهد” فيديوهات جنسية لـ دانا جبر على موقع إباحي والفنانة السورية “المهووسة” في ورطة كبيرة!

لا زالت الفنانة السورية دانا جبر تعيش أوقاتاً عصيبة ويتصدر اسمها قوائم البحث، بعد تسريب فيديو لها من منزلها ترتدى ملابس فاضحة وخادشة للحياء.

والجديد أن نشطاء تداولوا اليوم صورا تظهر فيديوهات دانا جبر التي عرف عنها إثارة الجدل دائماً سواء بصورها أو تصريحاتها الجريئة، على موقع إباحي معروف.

آخرون أوضحوا أن الفيديوهات كاذبة ولاعلاقة لها بدانا جبر وأن البعض استغل اسمها بوضعها على الفيديوهات لتحقيق المشاهدات.

وحتى الآن لا تعلم دانا من قام بفعل هذا بها وكانت قد هددت بمقاضاة مسرب الفيديوهات ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرار.

اسمها الحقيقي دانا العش

ويشار إلى أن دانا جبر هو الاسم الفني، بينما اسمها الحقيقي هو دانا العش، وشاركت أكثر من خمسين مسلسلاً رغم أنها لم تتجاوز 31 عاماً.

وتزوجت دانا جبر فى سن مبكرة حيث كانت تبلغ من العمر 18 عاماً إلا أن الزواج ولم يستمر طويلا وانتهى بالطلاق، حيث أكدت فى تصريحات صحفية أن سبب الانفصال ليس أهلها وإنما ظروف من بينها ظروف العمل الصعبة ومشكلات أخرى.

مؤكدة أن الحب أحيانا بين الزوجين هو ما يولد المشكلات في ما بينهما ويكون سبباً فى الانفصال، وأن ذلك أفضل من أن تشهد علاقتهما مشكلات كبيرة وغير عادية، سببها الغيرة والبحث عن أدق التفاصيل لإثارة المشاكل.

مهووسة بعمليات التجميل

رغم جمالها الصاخب وتلقيبها بـ”جميلة باب الحارة” إلا أنها تؤيد اجراء عمليات تجميل واعترفت فى احدى لقاءاتها أنها خضعت لعملية تجميل فى الأنف، وأن لديها هوسا بالرتوش، وتحمد الله على جمالها.

مشيرة إلى أنها تحتاج الى بعض التعديلات، خاصة وأنه فى هذا العصر أصبح التجميل متاحاً، فالفنانة يجب أن تكون جميلة بالمظهر كما فى الأداء.

واعترفت دانا جبر كذلك بأنها بالغت فى نفخ “شفتها”، خاصة أن الكاميرا تزيد الوزن والحجم، واستجابة لنصائح الأصدقاء باعادة شفتها كما كانت وتعملت من تجربتها فى ذلك.

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