“شاهد” ذئب سعودي يغتصب مريضة سرطان وينحرها في حائل والشرطة تتستر عليه!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة سعودية تُناشد الملك سلمان وولي العهد، وأمير منطقة حائل، بتشكيل لجنة تحقيق في قضية وفاة ابنتها التي عُرفت إعلامياً بـ”مفقودة حائل”.

وتقول الأم بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “أناشدك يا سلمان بن عبدالعزيز، يا ولي العهد، ويا أمير منطقة حايل، أنا أم مفقودة حايل لطيفة محمد العنزي، أنا أمها، عمرها 19 سنة”.

وتابعت: “بنتي دمها في مريفق يا محمد بن سلمان، أبيكم تاخذون حق بنتي، بنتي اختطفت من عندي الأنوار هاذي، اختطفت واغتصبت وانحرت، بنتي انذبحت يا محمد بن سلمان”.

وأشارت الوالدة إلى حق ابنتها ضاع لأن الشرطة من نفس عائلة المتهم، مضيفة: “بنتي ذبحت وجات سوالفها وتحقيقها عند شرطة الوادي، شرطة من نفس القبيلة، تكفى يا محمد بن سلمان، أناشدك تطلعلي لجنة ماهي من هالقبيلة”.

واستطردت الأم المكلومة: “بنتي اغتصبها وشنقها ونحرها واحد اسمه زياد تريبان الشمري من مريفق، طلعوا حق دم بنتي، بنتي مريضة سرطان مافيها مطمع، ولو فيها حرام هذا شرف، شرفكم، شرف أمها وشرف قبيلة”.

وكررت مناشدتها لابن سلمان قائلة: “نخيتك يا ابن سلمان هاذي وحيدتي، أبي قصاصهم، بنتي قاصر ومريضة وتتعالج بمستشفى التخصصي بالرياض، لو ما أخذت علاجها يوم ماتت، خذوها وحشروها واغتصبوها مجموعة من واحد لواحد”.

وتابعت: “وعند الشرطة ييجو يقولون مرة طايحة في بير، ومرة طايحة في الشارع، مرة لقيناها ميتة، مرة لقينا عليها عبايتها، كلام الشرطة متناقض ومايدخل العقل، تكفى الواسطة إنت وقفتها بهيبتك”.

والدة لطيفة تناشد ولي العهد في القصاص من الجاني الذي اعتداء على ابنتها الوحيدة شي محزن ومقطع يؤلم القلب يارب بشرنا وفرحنا بايقاع عدلك على هذا المجرم القذر واجعله عبرة لكل قذر منحط ضعيف نفس #لطيفة_مفقوده_حايل . pic.twitter.com/NbGEFeXkhK — عبدالله القحطاني 🇸🇦 MBS (@abdullah2030MBS) September 21, 2020

وتصدر هاشتاج #لطيفه_مفقوده_حايل التريند في السعودية، طالب خلاله المغردون بالقبض على الفاعلين، مبدين تعاطفهم مع الوالدة، مستنكرين تستر السلطات على الجريمة بالإعلان عن العثور عليها متوفية بعد سقوطها في بئر بحسب ادعائهم.

#_حايل انطلق قبل ايام هاشتاق #لطيفة_مفقوده_حايل وتم الاعلان عن العثور عليها متوفاه بعد سقوطها في بئر، واليوم تظهر والدتها في فيديو تؤكد أن ابنتها خطفت واغتُصبت ثم نُحرت، وتناشد لفتح تحقيق في القضية pic.twitter.com/g1dFji0wgC — صالح الخالدي (@saleh_t9999) September 22, 2020

يضحك انو لو في بلد اجنبيه صار كذا مايجلسون يطالبون علطول القانون ياخذ حقها ويطلع المجرمين بسهوله بس عندنا جهل ويطالبون ويناشدون واخر شي مايصير شي ندمانه اني ولدت ب ارض عربيه فعلا تذكري دامك عربيه لو صارلك شي لا سمح الله انسي ان حقك راح ينوخذ💕

#لطيفة_مفقوده_حايل — I will go (@babymamy6) September 22, 2020

#لطيفه_مفقوده_حايل شي يزعل ان الشرطه جالسه تتستر على المجرم لأنه بس من نفس القبيله يشيخ الله يلعن هالقبايل اللي خلتكم ماتشوفون الغلط! اي احد يتستر على مجرم قاتل مغتصب متحرش الله يحرق قلبك زي ماتحرق قلب الضحايا كيف قلبك طاوعك تخلي مجرم يعيش حياته طبيعيه بعد ما انهاء حياة بني ادم — ً (@iiimr_00) September 22, 2020

#لطيفه_مفقوده_حايل ولا اهتزت لكم شعره لاضمير ولاحسيب ولا رقيب النساء تسفك دمائهم ولا احد يهتم ولو انه الي انقتل ولد كنتو وقفتو معه ودفعتو عنه الديه pic.twitter.com/Zp2HVDxvD3 — Gh (@_iovoci) September 22, 2020

التستر على قضايا قتل البنات الى متى بتستمر؟؟ ويتكتمون عليها !!#لطيفة_مفقوده_حايل — #JusticeForKhaled (@_abc1__) September 22, 2020

#لطيفة_مفقوده_حايل

فوق انها عايشة تحارب عذاب السرطان اعْتصبوها وقىّلوها بقلب بارد عبيد الشهوات عديمين الانسانية. اتمنى لها العدالة ولروحها السلام pic.twitter.com/7ovhY5ovQL — HolyShit ⚢♀ (@A4iix) September 21, 2020

#لطيفة_مفقوده_حايل قبايلكم ذي مانشوف فزعاتهم الا للمجرمين بس وكل واحد فيهم يغطي على الثاني ومستعد يدفع دم قلبه له عشان يطلعه مستوعبين كيف تستروا على مجرم وقضية كاملة خطف واغتصاب وقتل بالواسطة وقفلوها وما كان شي صار!! بديت اشك انكم ناس طبيعين pic.twitter.com/u9t6BY0aL3 — Bebo (@8aii15) September 22, 2020

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية على مُطالبات الوالدة بالقصاص لابنتها.