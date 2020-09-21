والدة مفقودة حائل
والدة مفقودة حائل
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“شاهد” ذئب سعودي يغتصب مريضة سرطان وينحرها في حائل والشرطة تتستر عليه!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لسيدة سعودية تُناشد الملك سلمان وولي العهد، وأمير منطقة حائل، بتشكيل لجنة تحقيق في قضية وفاة ابنتها التي عُرفت إعلامياً بـ”مفقودة حائل”.

 

وتقول الأم بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “أناشدك يا سلمان بن عبدالعزيز، يا ولي العهد، ويا أمير منطقة حايل، أنا أم مفقودة حايل لطيفة محمد العنزي، أنا أمها، عمرها 19 سنة”.

 

وتابعت: “بنتي دمها في مريفق يا ، أبيكم تاخذون حق بنتي، بنتي اختطفت من عندي الأنوار هاذي، اختطفت واغتصبت وانحرت، بنتي انذبحت يا ”.

 

وأشارت الوالدة إلى حق ابنتها ضاع لأن من نفس عائلة المتهم، مضيفة: “بنتي ذبحت وجات سوالفها وتحقيقها عند شرطة الوادي، شرطة من نفس القبيلة، تكفى يا محمد بن سلمان، أناشدك تطلعلي لجنة ماهي من هالقبيلة”.

 

واستطردت الأم المكلومة: “بنتي اغتصبها وشنقها ونحرها واحد اسمه زياد تريبان الشمري من مريفق، طلعوا حق دم بنتي، بنتي مريضة سرطان مافيها مطمع، ولو فيها حرام هذا شرف، شرفكم، شرف أمها وشرف قبيلة”.

 

وكررت مناشدتها لابن سلمان قائلة: “نخيتك يا ابن سلمان هاذي وحيدتي، أبي قصاصهم، بنتي قاصر ومريضة وتتعالج بمستشفى التخصصي بالرياض، لو ما أخذت علاجها يوم ماتت، خذوها وحشروها واغتصبوها مجموعة من واحد لواحد”.

 

وتابعت: “وعند الشرطة ييجو يقولون مرة طايحة في بير، ومرة طايحة في الشارع، مرة لقيناها ميتة، مرة لقينا عليها عبايتها، كلام الشرطة متناقض ومايدخل العقل، تكفى الواسطة إنت وقفتها بهيبتك”.

 

وتصدر هاشتاج #لطيفه_مفقوده_حايل التريند في ، طالب خلاله المغردون بالقبض على الفاعلين، مبدين تعاطفهم مع الوالدة، مستنكرين تستر السلطات على الجريمة بالإعلان عن العثور عليها متوفية بعد سقوطها في بئر بحسب ادعائهم.

 

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجهات الرسمية على مُطالبات الوالدة بالقصاص لابنتها.

 

 

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