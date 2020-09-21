“شاهد” حليمة بولند تثير غضب السعوديين بصدرها المنفوخ احتفالاً باليوم الوطني السعودي!

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عدداً من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق تحضيراتها على قدم وساق للاحتفال باليوم الوطني السعودي الذي يصادف الاربعاء القادم.

وظهرت حليمة بالصور التي رصدتها “وطن”، وهي تضع المكياج وتصفف شعرها، وترتدي فستاناً أخضر ضيق يُبرز مفاتن جسدها، وصدرها بشكل خاص، مرفقةً إياهم بتعليقات مثل: “إيه أنا كويتية وأحب السعودية، ينشرح صدري وأنا وسط أراضيها”، “جمهوري السعودي لكم فضل كبير في نجاحاتي”.

وسخر المغردون السعوديون من محاولة تملقها وتسلقها على ظهورهم بحسب تعبيرهم، مستنكرين جرأتها في ملابسها، فعلق مُغرد: ” قولوا لها ما عزمناها احد يصرفها”.

قولوا لها ما عزمناها احد يصرفها — 𝙰𝚋𝚍𝚞𝚕𝚊𝚣𝚒𝚣 (@E0EYI) September 21, 2020

وعلق آخر ساخراً: ” صدرها كبيررر ما احلاه شايل هموم العرب وعدها خلفية كبيرة عن الاحتفالات”.

صدرها كبيررر ما احلاه شايل هموم العرب

وعدها خلفية كبيرة عن الاحتفالات — Ahmed (@Ahmed_07N) September 21, 2020

واتهمها مُتابع بمحاولة صرف الجمهور عن قضية غسيل الأموال، وكتب: “محد طلب منها تحتفل تبي تضيع سالفة غسيل الاموال بالجمهور السعودي انتي حلي قضيتك اول بعدين احتفلي”.

محد طلب منها تحتفل تبي تضيع سالفة غسيل الاموال بالجمهور السعودي انتي حلي قضيتك اول بعدين احتفلي 😂 — Velvet (@khaziz14) September 21, 2020

وعلق آخر: “اذا الشعب نفسه مفلس ولا له خلق يحتفل انتي وش تبين؟”.

اذا الشعب نفسه مفلس ولا له خلق يحتفل انتي وش تبين ؟؟؟ — AlsulaitiⓂ️🇧🇭 (@clk90900) September 21, 2020

الجدير بالذكر أن السعودية تحتفل بذكرى اليوم الوطني 90 بتنظيم عدد من الفعاليات الفنية بحضور عدد كبير من الفنانيين، وكان قد أعلن سابقا عن إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.

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