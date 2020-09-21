حليمة بولند
حليمة بولند
حياتنا

“شاهد” حليمة بولند تثير غضب السعوديين بصدرها المنفوخ احتفالاً باليوم الوطني السعودي!

كتب وطن
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نشرت الإعلامية الكويتية ، عدداً من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق تحضيراتها على قدم وساق للاحتفال باليوم الوطني السعودي الذي يصادف الاربعاء القادم.

 

وظهرت حليمة بالصور التي رصدتها “وطن”، وهي تضع المكياج وتصفف شعرها، وترتدي فستاناً أخضر ضيق يُبرز مفاتن جسدها، وصدرها بشكل خاص، مرفقةً إياهم بتعليقات مثل: “إيه أنا كويتية وأحب ، ينشرح صدري وأنا وسط أراضيها”، “جمهوري السعودي لكم فضل كبير في نجاحاتي”.

 

وسخر المغردون السعوديون من محاولة تملقها وتسلقها على ظهورهم بحسب تعبيرهم، مستنكرين جرأتها في ملابسها، فعلق مُغرد: ” قولوا لها ما عزمناها احد يصرفها”.

 

وعلق آخر ساخراً: ” صدرها كبيررر ما احلاه شايل هموم العرب وعدها خلفية كبيرة عن الاحتفالات”.

 

واتهمها مُتابع بمحاولة صرف الجمهور عن قضية غسيل الأموال، وكتب: “محد طلب منها تحتفل تبي تضيع سالفة غسيل الاموال بالجمهور السعودي انتي حلي قضيتك اول بعدين احتفلي”.

 

وعلق آخر: “اذا الشعب نفسه مفلس ولا له خلق يحتفل انتي وش تبين؟”.

 

الجدير بالذكر أن السعودية تحتفل بذكرى 90 بتنظيم عدد من الفعاليات الفنية بحضور عدد كبير من الفنانيين، وكان قد أعلن سابقا عن إقامة عدد من الحفلات الفنية في وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.

 

 

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