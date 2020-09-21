“شاهد” الاعلامي اللبناني جاد غصن يفضح خطة رجال ابن سلمان لتطهير الاعلام السعودي عرقياً!

كشف الإعلامي اللبناني جاد غصن حقيقة الادعاءات التي طالته بعد استقالته من قناة “الجديد” اللبنانية، لخوضه تجربة مع قناة “الشرق بلومبيرغ” في دبي، والتي انتهت قبل أن تبدأ بعد اعتراض سعودي كبير على انضمامه للقناة.

وقال غصن في لقاء عبر “الجديد”: “كنت أُستخدم كذخيرة بقصف سعودي سعودي، في فريق مقرب من ولي العهد الحالي، لديهم مشروع سعودة الإعلام السعودي ليزيحوا الحرس القديم، خصوصاً تحت عنوان إن هؤلاء الناس غير سعوديين، ويصطفلوا حقهن هادا الشي داخلي مالي علاقة فيه”.

وتابع غصن: “من بينهم نبيل الخطيب على أساس أنه فلسطيني الأصل وأردني حسب مافهمت، وعلي جابر، اللي هاجموه لأنه رحب بي رغم إني مابعرفه”.

وأشار غصن إلى أن الحملة تستهدف الإعلامي نبيل الخطيب من خلاله، مضيفاً: “الشعب السعودي بيعرفني لإلي تصير أنا تريندينغ بالسعودية؟ هالشي بيضحك”.

وحول ادعاء الخطيب أن غصن لم يوقع عقد، وجاء إلى مقر القناة دون سابق إنذار، قال غصن: “أنا بقيت ناطر بهادا النهار القرار، وفهمت إنه لما نبيل الخطيب قال إني من تلقاء نفسي رايح عالمحطة، إنه عم يقدم الطاعة، عأساس فيي أخلع الباب وفوت!”.

وتابع غصن: “صاروا يقولوا إنه مافي عقد وأني بدي أخلع الباب وفوت”.

وعرض غصن العقد الذي قام بتوقيعه مع قناة “الشرق بلومبيرغ” بتوقيع نبيل الخطيب، ليُثبت كذب الادعاء حوله، وقال: “إليكم العقد، اللي ماضيه نبيل الخطيب بنفسه اللي صار يقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، من الفاسق؟ بيتهموني إني أنا عميل إيراني، خليهم يسألوا حزب الله هون عن شو وضعي بالنسبة إلهم”.

جاد غصن لـ " #وهلق_شو ": استُخدمتُ كذخيرة في قصف سعودي – سعودي .. وما علاقة نبيل الخطيب بذلك؟@salibi_georges @Jad_Ghosn pic.twitter.com/JxdRBb0vpC — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) September 20, 2020

وتعرض غصن إلى هجوم سعودي غير مسبوق، معارضاً انضمامه لقناة “الشرق بلومبيرغ”، وذلك بعد اعتراض مغردون سعوديون على ذلك بعد نبش تغريدات له مُعارضة لمواقف السعودية.

وأطلق الذباب الإلكتروني السعودي حينها هاشتاغ: امنعوا جاد غصن من الظهور في إعلامنا”، بدأها الإعلامي السعودي عبدالله البندر بتغريدة قال فيها: “الإعلامي جاد غصن قضى حياته الإعلامية في إنتاج التقارير التلفزيونية والتغريدات اليومية للإساءة إلى السعودية ورموزها وشعبها في جميع المجالات، واليوم يستقيل من قناة “الجديد” ليلتحق بقناة “الشرق بلومبيرغ”. هذه المواقف تثبت لنا حقيقة مبادئهم”.

الإعلامي #جاد_غصن قضى حياته الإعلامية في إنتاج التقارير التلفزيونية والتغريدات اليومية لإساءة السعودية ورموزها وشعبها في جميع المجالات، واليوم يستقيل من قناة الجديد ليلتحق بقناة الشرق بلومبيرغ هذه المواقف .. تثبت لنا حقيقة مبادئهم pic.twitter.com/mB8iml5res — عبدالله البندر (@a_albander) August 26, 2020

الاسم: جاد غصن

التوجه السياسي: موالي لـ #حزب_اللات

العمل: قناة (الشرق بلومبيرغ) السعودية!

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تطاول على قيادتنا و رموز بلادنا وله ارشيف كبير من الإساءات اتجاه وطننا .. و تم توظيفه في قناة سعودية!!

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– السؤال: كم #سعد_الجبري في الإعلام السعودية!!؟؟

.#امنعوا_جاد_من_الظهور_باعلامنا pic.twitter.com/ah1pDtnYib — الردع السعودي #2030 🇸🇦 (@s_hm2030) August 26, 2020

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