في مشهد يُجسد واقع السعودية ما بين الماضي والحاضر، ظهرت فتاتان سعوديتان في أحد فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني الذي يصادف الاربعاء القادم 23 سبتمبر الحالي، بشكل مُتناقض أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن“، فتاة ترتدي فستاناً قصيراً فاضحاً يكشف من جسدها أكثر مما يخفي، تسير بجانبها على المنصة بما يُشبه عرض الأزياء، فتاة مُحجبة حجاباً شرعياً مُتكاملاً، وتدخل الفتاتان على المنصة، وتكتفي المحجبة بالوقوف، بينما تستمر الأخرى في استعراض جسدها وفستانها العاري.

التطور بين الماضي والحاضر إظهار الفخذ #حظنا_بالسعوديه pic.twitter.com/awLPonZIqg — أرض الحرمين 🕋 (@hjArad13y1o61SR) September 20, 2020

ورأى مُتابعون أن المشهد يُمثل واقع السعودية بعد الانفلات والتعري والحرية التي شهدتها المملكة في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، فكتب مُتابع: “لم افهم علاقة اليوم الوطني بفتاة عارية؟ ثم كيف تسير فتاة عارية مع أخرى مخمرة؟ ومالرسالة المراد ايصالها؟ اننا مجتمع علماني نرحب فيه بالمتدينين والمنحرفين.”.

لم افهم علاقة اليوم الوطني بفتاة عارية؟

ثم كيف تسير فتاة عارية مع أخرى مخمرة؟

ومالرسالة المراد ايصالها؟ اننا مجتمع علماني نرحب فيه بالمتدينين والمنحرفين. — WW 3&4 ⁦🇸🇦⁩⁦🇹🇷⁩الإسلام هو الحل Dr.Ward Wayd (@WW3434568840) September 20, 2020

وكتب آخر: “على ابن سلمان غضب الله”.

على ابن سلمان غضب 😡 الله — Hamid Al-Qadami (@khd2030) September 20, 2020

واستنكرت أخرى وجود هذه المشاهد في أرض الحرمين، مُعلقة: “لا حول ولا قوة الا بالله معقولة هذا يحدث في ارض الحرمين”.

لا حول ولا قوة الا بالله

معقولة هذا يحدث في ارض الحرمين!!! https://t.co/tWGiCucZ4g — كلمات حرة (@kalemat_16) September 21, 2020

وقال عبدالشكور سعيد: “اوقفوا الحج ونزعوا الستر عن النساء …. عليهم غضب الله”.

اوقفوا الحج ونزعوا الستر عن النساء …. عليهم غضب الله https://t.co/CtS70qEnQw — عبد الشكور محمدسعيد (@WzRawVJb8sVVUD7) September 20, 2020

وتوقع ناصر النعيمي أن تشهد السعودية قريباً معاهد لتخريج لعارضات الأزياء.

ورأى فيصل حسيني أن السعودية في خطر بسبب حُكامها، وعلق: “في عهد الداشر شرف السعودية في خطر. لازم نبعث حد من عنا يحكمهم و يعلمهم الادب”.

في عهد الداشر شرف السعودية في خطر. لازم نبعث حد من عنا يحكمهم و يعلمهم الادب https://t.co/10Kwhryejb — فيصل حسيني (@ldAB2XMcL8wrA1q) September 20, 2020

الى اين يا منشار

الى اين تقود المملكة https://t.co/MC0GUarPTd — حافظ اليمني (@HafezAlyamny72) September 20, 2020

ورأى عبدالملك أن ما يحدث كان شرطاً للتطبيع مع إسرائيل، وكتب: “لم يكن اظهار الفخذ وحفلات الترفيه وفتاوى الانحلال الا شروطا نفذها الكيان السعودي ليقبل الكيان الإسرائيلي التطبيع مع الكيان السعودي ومن يهنِ اللهُ فماله من مكرم”.

لم يكن اظهار الفخذ وحفلات الترفيه وفتاوى الانحلال الا شروطا نفذها الكيان السعودي ليقبل الكيان الإسرائيلي التطبيع مع الكيان السعودي

ومن يهنِ اللهُ فماله من مكرم https://t.co/q3CyKmvMxj — AbdulmlekAli🇾🇪 (@abdulmlek10_ali) September 20, 2020

وبدأت مظاهر الاحتفالات باليوم الوطني السعودي بشكل جريئ خارج عن عادات المجتمع المحافظ، فظهرت مصممة أزياء ترتدي فستاناً أخضر يكشف صدرها كاملاً، وعليه شعار المملكة السيفان والنخلة، وترتدي “برقع” تغطي به وجهها وتُبرز عيناها التي زينتهم بشكل مُبالغ به، وتقول: “يا أهلين وسهلين متابعين المصممة ريم، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني أقدملكم كولشن نار، وطبعا أنا أشوف بصمتها لليوم الوطني جداً مميزة، تابعونا”.

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، قد ضرب العادات والتقاليد، وتفشي فيروس “كورونا”، بعرض الحائط. وأطلق عدداً من الفعاليات تحت شعار “همة حتى القمة” التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90 في مناطق عدة من المملكة.

وتشمل الاحتفالات عروضا جوية متنوعة تشارك فيها نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية، كما تتضمن الفعاليات عروضا للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة.

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