محمد بن زايد ومحمد بن سلمان
محمد بن زايد ومحمد بن سلمان
الهدهد

رفض قطر والكويت التطبيع يثير جنون إيدي كوهين “المتحدث الرسمي للسعودية والإمارات” وهذا ما تريده اسرائيل

كتب وطن
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اعترف الإكاديمي والباحث الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين بأن دولة والكويت تشكلان “عقدة” لدى .

واعتبر أن قطر والكويت “تغردان خارج سرب قصر العوجا ()، وقصر البطين ().

وذهب “كوهين” إلى أبعد من ذلك، وطالب بتجميد عضوية الدولتين في مجلس التعاون الخليجي حتى “تعودان إلى الحضن السعودي” . حسب قوله

وأقر كوهين بأنه عمل في السابق رسميا في أجهزة المخابرات الاسرائيلية، نافيا أن تكون له أي علاقة معها حاليا.بينما لا يخفي عمله مستشارا للحكومة الإسرائيلية منذ 6 سنوات، كما هو مذكور في صفحته بموقع “لينكد إن”.

وأكدت قطر، الأحد، موقفها الثابت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة وعاصمتها القدس ضمن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية، بعد نشر وسائل إعلام عربية تصريحات نسبتها إلى مسؤول أمريكي تحدث عن استجابة قطر للتطبيع مع إسرائيل.

والإثنين، اعلن التزام الكويت بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وتأييده للجهود كافة التي تضمن الوصول الى حل عادل بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

كما دعت 41 منظمة، الإثنين، برلمان البلاد إلى إقرار قانون “يجرم” مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، وأبرزها “جمعية المحامين”، و”جمعية المعلمين”، و”الجمعية الاقتصادية الكويتية”.

وشددت على “رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل أو التوقيع على أي اتفاقية سلام معها مهما كانت الأسباب”.

وأكدت أنها “ترفض كل المحاولات التي تريد جر الكويت لهذا المستنقع النتن، تماشياً مع الموقف الرسمي والشعبي الكويتي”.

وأضافت: “موقفنا كان وما زال وسيبقى هو رفض هذا الكيان ونبذه وعدم الاعتراف به حتى تحرير فلسطين”.

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

 

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