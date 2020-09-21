حملة تستهدف حسابات ابن زايد وابن راشد بتويتر.. ما علاقة الناشط الحقوقي “المنسي” بسجون الإمارات أحمد منصور؟

في محاولة جديدة للضغط على النظام الإماراتي القمعي لإطلاق سراح الناشط الحقوقي المعتقل منذ 3 سنوات، أحمد منصور، أطلقت الحملة الدولية للحرية في الإمارات، حملة تطالب بالإفراج الفوري عن “منصور” المعتقل بتهمة الإضرار بسمعة الدولة.

ودعت الحملة للتغريد على نطاق واسع بهاشتاغي “#FreeAhmed و #GiveAhmedaBed”، للتضامن مع منصور الذي تعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله.

وتستهدف الحملة في ذلك حسابات حكام الإمارات بمواقع التواصل، حيث ذكرت أنه على الناشطين المشاركين بالحملة، وضع إشارة للحسابات الرسمية لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ووزير الداخلية سيف بن زايد، وحاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

وأحمد منصور هو مهندس كهرباء وشاعر، وكان ضمن خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكن صدر بحقهم عفو في العام ذاته.

واعتقلت السلطات منصور مجددا في مارس 2017 من منزله بإمارة عجمان؛ بتهم نشر معلومات مغلوطة وشائعات، والترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والطائفية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي “للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة”.

وفي مايو 2018، صدر على منصور حكم بالسجن عشرة أعوام، وغرامة قيمتها مليون درهم (270 ألف دولار).

وخلال شهر حزيران الماضي قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية إن دولة الإمارات تضطهد الناشط أحمد منصور المعتقل على خلفية الرأي، مطالبة بالإفراج عنه فورا، حيث قال جو ستورك الخبير الحقوقي الدولي ونائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن منصور حُبس في زنزانة منعزلة في الإمارات منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017، وحُرم من الكتب، والسرير، وحتى الهواء النقي، فتدهورت صحته.

وقال ستورك “لا نعرف ما هي “الإهانة” المزعومة أو “المعلومات الكاذبة” التي يمكن أن تبرر عقدا خلف القضبان. انتهت محاكمة أحمد ولم يُعلن عن لائحة الاتهام ولا حكم المحكمة. استخدم أحمد “فيسبوك” وغيره من منصات وسائل التواصل الاجتماعي للفت الانتباه إلى إنكار العدالة في الإمارات. كما تبادل المعلومات مع المنظمات الحقوقية في الخارج حول المحاكمات الجائرة التي أودت بنشطاء حقوقيين ومحامين إماراتيين إلى السجن.

وأضاف أن “هذا دليل على دبلوماسية الإمارات السلسة وأموال العلاقات العامة التي جنبتها طويلا انتقاد سجلها الحقوقي المروع من قبل حلفاء مثل الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا. ما الذي كان سيقوله جورج أورويل عن دولة استضافت بوقاحة “قمتين عالميتين للتسامح” وأنشأت وزارة “السعادة وجودة الحياة”، بعد إغلاق الجمعيات المدنية والسياسية التي روّجت سلميا لوجهات نظر مختلفة عن آراء الحكام؟ غياب أي صحافة مستقلة في الإمارات زاد أهمية التغطية التي يقدمها أحمد على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن زاد أيضا الخطر المرتبط بها.

وأكد الخبير الدولي ان اضطهاد الإمارات بحق أحمد منصور بسبب “جرائمه الفكرية” قاس وغير مبرر، وأن الأحداث الرياضية والثقافية الدولية هي الوجه الذي يقدمه حكام الإمارات إلى العالم، لكنهم لا يستطيعون إخفاء المشهد الفظيع للحقوقي الرائد وحيدا في زنزانة خاوية، في ظروف غير إنسانية.

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