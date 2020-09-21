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حدث تاريخي غير مسبوق يتعلق بالسعودية سيعلن عنه بعد غد.. ناشط شهير غرد وقال “غير مصرح لي بنشر تفاصيل إضافية”

كتب وطن
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أثار الناشط السعودي المعارض والمقيم في دولة كندا عمر بن عبد العزيز، جدلا واسعا بإعلانه في تغريدة له عما وصفه بحدث هام وتاريخي و”غير مسبوق” بتاريخ ، سيتم الإعلان عنه يوم الأربعاء المقبل 23 سبتمبر /أيلول 2020.

 

وقال “عمر” في تغريدة له رصدتها (وطن) عبر حسابه الشخصي بتويتر، والذي يحظى بمتابعة كبيرة من قبل السعوديين: حدث هام وتاريخي وغير مسبوق يتعلق بالسعودية ومستقبلها السياسي سيعلن عنه يوم الأربعاء بإذن الله”

 

وحدد الناشط السعودي الميعاد الذي قصده أكثر بقوله:” الساعة الـ ٨ مساء بتوقيت مكة. أسأل الله أن يكتب مافيه الخير للبلاد والعباد”

 

ولم يكشف عمر أية تفاصيل أخرى وقال ما نصه:”غير مصرح لي بنشر أية تفاصيل إضافية”.

 

ليتفاعل مع تغريدته المئات من النشطاء والمتفاعلين عبر تويتر، والذين أخذوا يطلقون التكهنات حول طبيعة الحدث الذي من الممكن وقوعه يوم الأربعاء.

 

ورد المغرد القطري الشهير “” على عمر، حيث قال في تعليقه: “هناك معلومة غير مؤكده وردتني تقول بأن يريد تنصيب نفسه ملك موظفا” لصالحه .. والله اعلم”.

 

وجدير بالإشارة بأن الملك سلمان بن عبد العزيز كان قد صُدم وفق تقارير حين سمع حول توقيع اتفاقية السلام مع الكيان الإسرائيلي، مما دفع بوزير خارجية السعودية بالتأكيد على موقف المملكة المتمسك بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، كأساس لإبرام علاقات بين المملكة والكيان الإسرائيلي.

 

فيما صرح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب بأن هناك أمل من قبل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، بان يتوجه نحو التطبيع مع في المستقبل القريب، وهذا ما أخذ منه محللون بالقول بأن المملكة حتماً ستنهي تطبيعها مع ، بمجرد زوال الملك سلمان وتولي ابنه ولي العهد زمام الأمور بشكل كامل في المملكة.

 

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