حدث تاريخي غير مسبوق يتعلق بالسعودية سيعلن عنه بعد غد.. ناشط شهير غرد وقال “غير مصرح لي بنشر تفاصيل إضافية”

أثار الناشط السعودي المعارض والمقيم في دولة كندا عمر بن عبد العزيز، جدلا واسعا بإعلانه في تغريدة له عما وصفه بحدث هام وتاريخي و”غير مسبوق” بتاريخ المملكة، سيتم الإعلان عنه يوم الأربعاء المقبل 23 سبتمبر /أيلول 2020.

وقال “عمر” في تغريدة له رصدتها (وطن) عبر حسابه الشخصي بتويتر، والذي يحظى بمتابعة كبيرة من قبل السعوديين: حدث هام وتاريخي وغير مسبوق يتعلق بالسعودية ومستقبلها السياسي سيعلن عنه يوم الأربعاء بإذن الله”

حدث هام وتاريخي وغير مسبوق يتعلق بالسعودية ومستقبلها السياسي سيعلن عنه يوم الأربعاء بإذن الله .. الساعة الـ ٨ مساء بتوقيت مكة. أسأل الله أن يكتب مافيه الخير للبلاد والعباد . *غير مصرح لي بنشر أية تفاصيل إضافية — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) September 21, 2020

وحدد الناشط السعودي الميعاد الذي قصده أكثر بقوله:” الساعة الـ ٨ مساء بتوقيت مكة. أسأل الله أن يكتب مافيه الخير للبلاد والعباد”

ولم يكشف عمر أية تفاصيل أخرى وقال ما نصه:”غير مصرح لي بنشر أية تفاصيل إضافية”.

ليتفاعل مع تغريدته المئات من النشطاء والمتفاعلين عبر تويتر، والذين أخذوا يطلقون التكهنات حول طبيعة الحدث الذي من الممكن وقوعه يوم الأربعاء.

يارب انسحاب من حرب اليمن، ما استفدنا شي غير ضياع الفلوس واستشهاد اخواننا سواء سعوديين او يمنيين — Ora. (@GrShoTu) September 21, 2020

تنصيب ابن سلمان ملك علي السعودية واعلان التطبيع مع الصهاينة واعلان الحرب علي كل ماهو مسلم حقيقي في اي مكان في العالم بزعم محاربة الارهاب — arabsolaa (@4Solaa) September 21, 2020

ورد المغرد القطري الشهير “بوغانم” على عمر، حيث قال في تعليقه: “هناك معلومة غير مؤكده وردتني تقول بأن محمد بن سلمان يريد تنصيب نفسه ملك موظفا” اليوم الوطني لصالحه .. والله اعلم”.

هناك معلومه غير مؤكده وردتني تقول

بإن محمد بن سلمان يريد تنصيب نفسه ملك

موظفا" اليوم الوطني لصالحه .. والله اعلم — بوغانم (@abughanim73) September 21, 2020

وجدير بالإشارة بأن الملك سلمان بن عبد العزيز كان قد صُدم وفق تقارير حين سمع حول توقيع الإمارات اتفاقية السلام مع الكيان الإسرائيلي، مما دفع بوزير خارجية السعودية بالتأكيد على موقف المملكة المتمسك بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، كأساس لإبرام علاقات بين المملكة والكيان الإسرائيلي.

فيما صرح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب بأن هناك أمل من قبل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، بان يتوجه نحو التطبيع مع إسرائيل في المستقبل القريب، وهذا ما أخذ منه محللون بالقول بأن المملكة حتماً ستنهي تطبيعها مع إسرائيل، بمجرد زوال الملك سلمان وتولي ابنه ولي العهد زمام الأمور بشكل كامل في المملكة.

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