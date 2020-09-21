نشر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي ، تغريدة جديدة له بتويتر على حسابه الرسمي أثارت تفاعلا واسعا بين العمانيين حيث قطع بتغريدته تلك الطريق على الجهات المشبوهة التي تسعى لبث الفتنة والفرقة بين أبناء السلطنة على أساس مذهبي، بحسب النشطاء.

لا ريب أن أهل #عمان نظرًا للمبدأ الذي آمنوا به، والطريق الذي نهجوه، يحرصون دائما على هذه الوحدة مع إخوانهم المسلمين، ولا يقيمون للخلافات المذهبية وزنا، فلا تحول تلك الخلافات بين مسلم وآخر إلى حجب أحد عن حقه، حتى لو كان غير مسلم.

شاهد: عُمان لم تخضع لضغط الجيران.. “شاهد” بدر البوسعيدي أعلنها صريحة كما فعل مفتي السلطنة ولا عزاء لصهاينة العرب

هذا من فضل الله علينا و على الناس و لكن أكثر الناس لا يعلمون

لا ريب أن ما قمتم به من جهد في التقارب بين المذاهب و نبذ الطائفية المقيتة بكل أشكالها تولد منه هذا التعايش السلمي و الإعتزاز بالإسلام ومقاصده و أهدافه و أعلاها مكارم الأخلاق في ربوع عمان

بارك فيكم وسدد خطاكم وأكرمكم🌷

— ابو سالم (@MxVhoAFRq3V8OfP) September 20, 2020