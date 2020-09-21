“حتى لو كان غير مسلم”.. مفتي عُمان يقطع الطريق على الجهات المشبوهة التي تسعى لنشر الفتنة في السلطنة
نشر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي ، تغريدة جديدة له بتويتر على حسابه الرسمي أثارت تفاعلا واسعا بين العمانيين حيث قطع بتغريدته تلك الطريق على الجهات المشبوهة التي تسعى لبث الفتنة والفرقة بين أبناء السلطنة على أساس مذهبي، بحسب النشطاء.
وقال “الخليلي” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”لا ريب أن أهل عمان نظرًا للمبدأ الذي آمنوا به، والطريق الذي نهجوه، يحرصون دائما على هذه الوحدة مع إخوانهم المسلمين”
لا ريب أن أهل #عمان نظرًا للمبدأ الذي آمنوا به، والطريق الذي نهجوه، يحرصون دائما على هذه الوحدة مع إخوانهم المسلمين، ولا يقيمون للخلافات المذهبية وزنا، فلا تحول تلك الخلافات بين مسلم وآخر إلى حجب أحد عن حقه، حتى لو كان غير مسلم.
— أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) September 20, 2020
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وتابع مشددا على أن العمانيين لا يقيمون للخلافات المذهبية وزنا، فلا تحول تلك الخلافات بين مسلم وآخر إلى حجب أحد عن حقه “حتى لو كان غير مسلم.” حسب قوله.
واثارت تغريدة الشيخ أحمد الخليلي الذي برزت مواقفه مؤخرا في عدة أحداث آخرها رفض التطبيع، تفاعلا كبيرا بين النشطاء الذين أشادوا بحكمته وفطنته وحرصه على وحدة العمانيين وكذلك الأمة الإسلامية.
حبا الله عمان بأربعة شخصيات
قامت ميزان العدل وأدت رسالتها
الربانية بأكمل بوجه.
_السلطان قابوس طيب الله ثراه
_السلطان هيثم حفظه الله ورعاه
_يوسف بن علوي متعه الله بالصحة
_سماحة الشيخ أحمد، قواه الله.
— 🖌️📜آلـدسےـتےـور 1 🖌️📜| 🇴🇲 (@the_Constitutio) September 20, 2020
هذا من فضل الله علينا و على الناس و لكن أكثر الناس لا يعلمون
لا ريب أن ما قمتم به من جهد في التقارب بين المذاهب و نبذ الطائفية المقيتة بكل أشكالها تولد منه هذا التعايش السلمي و الإعتزاز بالإسلام ومقاصده و أهدافه و أعلاها مكارم الأخلاق في ربوع عمان
بارك فيكم وسدد خطاكم وأكرمكم🌷
— ابو سالم (@MxVhoAFRq3V8OfP) September 20, 2020
من جانبه أشاد العقيد المتقاعد بالجيش الأردني محمد علاء الدين العناسوه بحديث الشيخ الخليلي، وكتب:”حفظ الله الشيخ أحمد الخليلي والله كلامه يوزن بالذهب الخالص، والغريب إن البعض يهاجم شيخنا الفاضل ويتهمونه بما ليس فيه”
حفظ الله الشيخ أحمد الخليلي
والله كلامه يوزن بالذهب الخالص
والغريب إن البعض يهاجم شيخنا الفاضل ويتهمونه بما ليس فيه
صدقا تغريدة جامعة لكل معاني التأخي والإخوة بديننا الحنيف وتنبذ الخلافات الثنائية بين الأشقاء والنظر لما هو أخطر ويحيق بأمتنا الإسلامية
العُمانيون أوفياء لأشقاءهم
— "محمد علاء الدين" العناسوه (@alaa_tallaq) September 20, 2020
وتابع مشيدا بحكمة مفتي السلطنة:”صدقا تغريدة جامعة لكل معاني التأخي والإخوة بديننا الحنيف. وتنبذ الخلافات الثنائية بين الأشقاء والنظر لما هو أخطر ويحيق بأمتنا الإسلامية العُمانيون أوفياء لأشقاءهم”
ويشار إلى أنه قبل أيام دعا مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، المسلمين للترابط والاجتماع حول رباط العقيدة وليس أي رباط آخر للنهوض بالأمة من كبوتها. وذلك في بيان له تزامن صدوره مع توقيع اتفاقية العار في البيت الأبيض بين الإمارات والبحرين من جهة وحكومة الاحتلال من جهة أخرى.
وقال “الخليلي” في بيانه الذي أصدره على صفحته بتويتر ورصدته (وطن) حينها:”نداء الله تعالى المؤمنين ب”يا أيها الذين آمنوا” كفيلٌ بوحدتهم لأنه يندرج فيه كلُّ من انتسب إلى الإيمان على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم وأنسابهم وأقطارهم وثقافاتهم، فلا وزن للعنصرية ولا إلى أي شيء يُفرِّق بينهم، وإنما الالتفافُ حولَ عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر.
وأوضح مفتي السلطنة أن وحدة الأمة من القضايا التي تشغلنا وتقلقنا وتهسر ليلنا وتشغل نهارنا.
وشدد على أنه “يجب أن تكون وحدة الأمة بالنظر إلى وحدة الفكر ووحدة الاجتماع ووحدة السياسة ووحدة المصالح.
واختتم الشيخ أحمد الخليلي بيانه بأنه يجب على الأمة أن ترعى مصالحها ويرتبط بعضها ببعض برباط العقيدة. فرباط العقيدة أسمى من كل رباط لأنه رباط رباني وهو الكفيل بربط الناس بعضهم ببعض.
وربط مغردون بين تغريدة الشيخ الخليلي وبين اتفاقية التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين مع الاحتلال الإسرائيلي. في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبوساطة الرئيس دونالد ترامب.
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