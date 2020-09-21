تركي الفيصل عجبه انبطاح الإمارات والبحرين: “حق سيادي” ولا أحد يستطيع أن يعارضهما!

بعد حديثه عن الثمن الذي تنتظره السعودية من إسرائيل مقابل إشهار اتفاق التطبيع العلني، أطلق الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، تصريحاً مثيراً للجدل، يعكس موقف الرياض من التطبيع الإماراتي البحريني مع تل أبيب.

وقال الفيصل، لقناة “سكاي نيوز” الإماراتية، إن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل هو “حق سيادي”، لافتاً إلى أنه لا أحد يستطيع أن يعارضهما

وأضاف الفيصل: “البحرين والإمارات لم يتخليا عن إرساء السلام الدائم والعام في المنطقة، بل أكدا على ضرورة أن يكون هناك حل يأخذ بالاعتبار إقامة دولة فلسطينية، عاصمتها القدس، على أساس مبدأ حل الدولتين”.

وتابع: “السؤال الذي يطرح الآن هو: كيف سيؤثر ذلك على موقف إسرائيل، لأنها هي الجهة المطلوب منها أن تستجيب لما قدمه العرب من مبادرات للسلام منذ عام 2002، عندما قدم الملك عبد الله رحمه الله المبادرة، التي أصبحت المبادرة العربية للسلام. إسرائيل حتى اليوم لم تقبل بالمبادرة واستمرت بالاستعمار في فلسطين”.

الجدير ذكره، أن الأمير تركي الفيصل، قال في مقال سابق بصحيفة الشرق الأوسط، في أغسطس/ اب الماضي إن المملكة العربية السعودية “وضعت ثمن إتمام السلام بين إسرائيل والعرب، هو قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس، بناء على مبادرة المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز”.

وأوضح الفيصل، أنه “إذا كانت أي دولة عربية يناهزها اللَّحَاق بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيجب أن تأخذَ الثمنَ في المقابل، ولا بُدَّ أن يكون ثمناً غالياً”، بحسب تعبيره.

وأصبحت الإمارات أول دول خليجية والثالثة عربياً، توقّع اتفاقية تطبيع مع “تل أبيب”، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، قبل أن تلحقها البحرين لتصبح الدولة الرابعة عربياً بعد 29 يوماً فقط.

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