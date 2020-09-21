بينهم ضابط شرطة.. رجال الأمن بالكويت صُدموا مما وجدوه داخل سيارة بداخلها شباب وبنات في حولي

في واقعة أثارت جدلا واسعا بين الكويتيين ضبطت قوات الأمن في مديرية أمن “حولي” بالكويت، مجموعة من الأسلحة والمخدرات، كانت بحوزة عدد من الشباب والبنات في إحدى المناطق في المحافظة واتضح أنه من بين المتهمين ضابط شرطة.

وبحسب ما ذكر موقع “الراي” الكويتي، فإن رجال الأمن وخلال تمشيطهم للمنطقة، اشتبهوا بسيارتين بداخلهما شباب وبنات، وعند استيقافهما، تبيّن عليهما حالة الارتباك والخوف.

ونظراً لكثرة عددهم تم التوجه بطلب إسناد فوري من القوة الأمنية التي قامت بإيقافهم.

وأضاف الموقع الكويتي بأنه وبعد القيام بالتأكد من هوياتهم، تم ملاحظة وجود أسلحة في إحدى المركبتين اللتين تم إيقافهما، ليتم بعدها القبض بشكل مباشر على الشباب والفتيات، وتفتيشهم.

وبحسب ما أعلنت القوى الأمنية الكويتية فقد تم العثور على 4 أسلحة من نوع “كلاشين كوف” ومخازنها معبأة بالذخيرة بشكل كامل، كما تم العثور على مسدس شخصي معبأ أيضاً.

وأكدت القوى الأمنية بأنه تم العثور على مخدرات منوعة داخل المركبتين من حشيش ومؤثرات عقلية مختلفة كانت بحوزة المضبوطين.

وحول هوية الموقوفين فقالت القوى الأمنية بأنهما شابان من بينهما ضابط في الشرطة، وبنتان، جميعهم مواطنون من جنسية كويتية.

والمضبوطون هم شابان بينهما ضابط في الشرطة وبنتان (مواطنون) ، وتمت إحالتهم الى جهاز مكافحة المخدرات، لإحالتهم إلى النيابة واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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