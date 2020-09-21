بفستان مثير كشف أكثر مما ستر .. فيفي عبده لا تتوب وتصر على الرقص والتعري حتى يأتيها ملك الموت!

عادت الراقصة المصرية فيفي عبده لإثارة الجدل حولها مجدداً، باستخدام ما تبقى من جسدها تحاول فيه تسويق نفسها كامرأة مثيرة، رغم اقترابها من العقد السابع، وذلك بارتداء الملابس العارية والكاشفة لأجزاء كبيرة من جسدها، لحصد التفاعل من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل.

وفي هذا السياق نشرت فيفي فيديو ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً فاضحاً مكشوفاً بشكل كامل من أعلى صدرها، وتقوم بالرقص على إحدى الأغنيات، وعلقت بالقول: “يا مساء الفل من الساحل الشمالي بحبكم أوي”.

وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع ما نشرته الراقصة المصرية، معلقين بعبارات ونصائح من شأنها أن توقفها عن مثل هذه الممارسات التي لا تليق بعمرها .

وكانت فيفي عبده قد أطلت في صورة، قبل عدة أيام، أثارت حالة من الجدل، وهي ترتدي فستان أصفر فاضح، كشف من جسدها أكثر مما ستر.

واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها من أجل محاربة الملل والروتين المنزلي الذي سببه انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

وفيفي عبده راقصة شرقية وممثلة مصرية من مواليد 1953، ولدت لأب يعمل ضابط وهو من رفض دخولها عالم الفن، مما دفعها للهرب مع خالها ثم احترفتهما بعد ذلك.