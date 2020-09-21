“النهاية دايماً تعوّر” .. مشهورة كويتية “زوّدتها” بما فعلته وهي منسدحة على بطنها ومن خلفها عاملة!

أثارت نجمة السوشيال ميديا الكويتية بيبي بوشهري جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بفيديو يحتوي على إيحاءات جنسية، سواء بحركاتها، أو كلامها.

وظهرت بيبي بوشهري بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي منسدحة على بطنها وتقول: “أنا عملي بس من قدام ألحين من ورا”، ومن ثم تُحدثها عاملة تقف خلفها، فترد بوشهري: “ياخوفي الأخيرة تعور، النهاية دايماً تعور”، مُطلقةً صرخة تُعبر عن ألمها مما تخضع له.

واستفزت بيبي بوشهري المُتابعين بتصرفها الجريء، وطالب بعضهم بمحاسبة المشاهير الذين يقدمون محتوى إيحائي مثلها، مستنكرين عدم مُحاسبتها حتى الآن.

وسبق أن تعرضت بيبي بوشهري، إلى حادثة تحرش بالسعودية وثقتها بنفسها أثناء قيادتها السيارة.

وكانت بيبي بوشهري، تتحدث مع متابعيها عبر كاميرا الهاتف المحمول، وفوجئت بشاب يصرخ من جانبها “أبغاك أهواك أدفع فلوسي كاش فعلاً”.

وتابع المتحرش: “يا أشقر يا أم شعر الذهب…العسل فشفافك وطاح القلب من شافك”، بينما التزمت بوشهري الصمت لترى أين سيصل المتحرش الذي تابع “إنتي حبي وعمري..مادري إذا يرضيك ذوقي”.

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