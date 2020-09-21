امير الكويت صباح الاحمد
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الكويت للمطبّعين مع إسرائيل: انبطحوا كما تشاؤوا .. هذا موقفنا الرسمي والنهائيّ

كتب وطن
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في الوقت الذي دوّن التاريخ تنازل والبحرين وعلى طريقهما دول أخرى عن ، أكدت على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى والتزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيانٍ لمجلس الوزراء الكويتيّ، حيث أكد التزام دولة الكويت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني وتأييدها لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين .

كما دعت 41 منظمة، الإثنين، برلمان البلاد إلى إقرار قانون “يجرم” مع .

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، وأبرزها “جمعية المحامين”، و”جمعية المعلمين”، و”الجمعية الاقتصادية الكويتية”.

وشددت على “رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل أو التوقيع على أي اتفاقية سلام معها مهما كانت الأسباب”.

وأكدت أنها “ترفض كل المحاولات التي تريد جر الكويت لهذا المستنقع النتن، تماشياً مع الموقف الرسمي والشعبي الكويتي”.

وأضافت: “موقفنا كان وما زال وسيبقى هو رفض هذا الكيان ونبذه وعدم الاعتراف به حتى تحرير فلسطين”.

والجمعة، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس ، توقع أن تطبّع دولة الكويت، علاقاتها مع إسرائيل قريبا.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن ترامب عقب لقائه نجل أمير الكويت، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، قال إن “الكويت قد تصبح قريبا البلد التالي ليطبع علاقاته مع إسرائيل”.

وأكدت ، الأحد، موقفها الثابت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية، بعد نشر وسائل إعلام عربية تصريحات نسبتها إلى مسؤول أمريكي تحدث عن استجابة قطر للتطبيع مع إسرائيل.

ووقعت والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

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