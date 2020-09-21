جمال النجادة
جمال النجادة
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الفاشنيستا الكويتية جمال النجادة “لم تتعظ” من زميلاتها وهذا ما فعلته فأصدرت النيابة أوامر عاجلة باعتقالها!

كتب وطن
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تمكنت إدارة الجرائم الإلكترونية بالكويت الاثنين، من ضبط الفاشنيستا وإحالتها إلى النيابة للتحقيق معها بعد اتهامها بالإساءة إلى بتسجيل صوتي.

 

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر أمني أنه تم إصدار أوامر الضبط بعد اتهام الفاشنيستا جمال النجادة بالإساءة إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية بمقطع صوتي منسوب لها انتقدت فيه ملاحقة النيابة العامة للمشاهير، على خلفية التحقيق معها ومع مجموعة من المشاهير بقضية غسيل الأموال وتضخم الحسابات.

وقالت جمال النجادة بالمقطع الذي تسبب بالقبض عليها: ” انتوا الحين بالمنطق تهاجمون مشاهير بالسوشيال ميديا متهمين بالتضخم المالي.. والله لو تشوفون حساباتنا تضحكون. ترا احنا اللي نستلمه نصرفه.. مو مستلمون ملايين لدرجة نسويلهم شوشرة بالبنوك.. ترا عندنا فتافيت.. ما عندنا ذاك التضخم المالي”.

ووصفت النجادة نفسها بأنها “صريفة” وتقوم بإنفاق أي مبلغ تقبضه لدرجة أن محاميها لم يصدق أبداً رصيدها البنكي.

وكانت جمال النجادة من بين المشاهير الذي خضعوا للتحقيق في الأسبوعين الماضيين، بعد استدعاء مجموعة من المتهمين بغسيل الأموال للنيابة العامة للتحقيق معهم قبل إخلاء سبيلهم بكفالة مالية.

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