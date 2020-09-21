الفاشنيستا الكويتية جمال النجادة “لم تتعظ” من زميلاتها وهذا ما فعلته فأصدرت النيابة أوامر عاجلة باعتقالها!

تمكنت إدارة الجرائم الإلكترونية بالكويت الاثنين، من ضبط الفاشنيستا جمال النجادة وإحالتها إلى النيابة للتحقيق معها بعد اتهامها بالإساءة إلى النيابة العامة بتسجيل صوتي.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر أمني أنه تم إصدار أوامر الضبط بعد اتهام الفاشنيستا جمال النجادة بالإساءة إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية بمقطع صوتي منسوب لها انتقدت فيه ملاحقة النيابة العامة للمشاهير، على خلفية التحقيق معها ومع مجموعة من المشاهير بقضية غسيل الأموال وتضخم الحسابات.

وقالت جمال النجادة بالمقطع الذي تسبب بالقبض عليها: ” انتوا الحين بالمنطق تهاجمون مشاهير بالسوشيال ميديا متهمين بالتضخم المالي.. والله لو تشوفون حساباتنا تضحكون. ترا احنا اللي نستلمه نصرفه.. مو مستلمون ملايين لدرجة نسويلهم شوشرة بالبنوك.. ترا عندنا فتافيت.. ما عندنا ذاك التضخم المالي”.

ووصفت النجادة نفسها بأنها “صريفة” وتقوم بإنفاق أي مبلغ تقبضه لدرجة أن محاميها لم يصدق أبداً رصيدها البنكي.

#فيديو #جمال_النجادة: احنا ماسوينا جريمة..

– التهم الموجهة لنا هي اعلانات وتجارة بدون رخصة تجارية

– انتم طفيليات عايشين على لحايس أخبار #المشاهير احنا ناخذ الهمشات وانتوا تاخدون اللحايس!#الكويت #غسيل_أموال_المشاهير pic.twitter.com/utVh3CTJpZ — حياد (@7eyad) September 11, 2020

وكانت جمال النجادة من بين المشاهير الذي خضعوا للتحقيق في الأسبوعين الماضيين، بعد استدعاء مجموعة من المتهمين بغسيل الأموال للنيابة العامة للتحقيق معهم قبل إخلاء سبيلهم بكفالة مالية.

شاهد ايضا: “نسكت أفواه الكلاب”.. “شاهد” ما فعلته خبيرة تجميل كويتية ضمن المتهمين بغسيل الأموال واستفزت مواطنيها

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك