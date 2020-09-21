“الشاهين” ينشر قصة مواطن عُماني تعرض لعملية “نصب” احترافية: “مهمة للغاية لأخذ الحيطة والحذر”

شارك حساب “الشاهين” العماني المعروف عبر تويتر، قصة مواطن عماني تعرض لعملية “نصب” من قبل إحدى الشركات المختصة بإطارات السيارات، وقام بنشرها عبر مواقع التواصل نظرا لخطورتها وتهديدها السلامة العامة في السلطنة.

وتدور تفاصيل القصة التي نشرها المواطن “بدر الوهيبي” بسلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي وأعاد تغريدها “الشاهين”، حول ما تعرض له خلال قيامه بتبديل إطارات سياراته لدى إحدى المحال في محطة وقود في العاصمة العمانية مسقط.

قبل أكثر من شهر ذهبت مع صديقي لتغيير إطارات سيارتي ذات الدفع الرباعي، وأخذت بنصيحته بتغييرها في محل بأحد محطات الوقود في العاصمة يتعامل معه منذ فترة لجميع سيارات شركته وقد أثنى على جودة عملهم وأسعارهم المناسبة — Badar Al Wahaibi بدر الوهيبي 🇴🇲 (@BadarAlwahaibi) September 20, 2020

حيث قام بتبديل تلك الإطارات لدى الشركة وبعد الاتفاق على السعر مع المدير، وبعد أن قام بالخروج من المحل وقاد سيارته، تبين وجود “صوت” لدى قيامه بالاستدارة بالسيارة، يأتي من ناحية الإطارات الجديدة.

استعرض القائم على المحل عدة خيارات من الإطارات بعدما عاين المركبة وتأكد من مقاسات الإطار القديم واستقر رأينا على أحدها واتفقنا على السعر. جلسنا في غرفة الانتظار وقام العمال بتبديل الإطارات وتم معاينة العمل ودفع المبلغ المتفق عليه. — Badar Al Wahaibi بدر الوهيبي 🇴🇲 (@BadarAlwahaibi) September 20, 2020

وتابع: ” عندما حاولت قيادة المركبة لاحظ صديقي وجود صوت غير طبيعي من الإطار عند الالتفاف الكامل بمقود السيارة، طلبنا المدير مباشرة وتظاهر بأنه متفاجئ من هذا الأمر، وضرب ببطن كفه على جبهته وكأنه تذكر شيئاً قد نسيه، وقال: لم أنتبه بأني قد ركبت إطارًا مقاس ٧٠، وبينما الأصلي كان ٦٥”.

عندما حاولت قيادة المركبة لاحظ صديقي وجود صوت غير طبيعي من الإطار عند الالتفاف الكامل بمقود السيارة، طلبنا المدير مباشرة وتظاهر بأنه متفاجئ من هذا الأمر، وضرب ببطن كفه على جبهته وكأنه تذكر شيئاً قد نسيه، وقال: لم أنتبه بأني قد ركبت إطارًا مقاس ٧٠، وبينما الأصلي كان ٦٥. — Badar Al Wahaibi بدر الوهيبي 🇴🇲 (@BadarAlwahaibi) September 20, 2020

ويضيف المواطن العماني بأنه تم الاتفاق مع صاحب المحل على جلب إطارات جديدة مناسبة، على أن يعود له المواطن بعد يومين، ويظل على سيارته نفس الإطارات الجديدة، لأن الإطارات القديمة التي جاء بها بالأساس تلفت خلال عملية التغيير.

عندها قلت له جميل اننا انتبهنا لهذه الملاحظة ونحن في محلك، لذلك يمكنك تغيير الإطار الان بالمقاس المناسب. جاءت المفاجأة بأنه لا يملك رقم الإطار المطلوب في محله. — Badar Al Wahaibi بدر الوهيبي 🇴🇲 (@BadarAlwahaibi) September 20, 2020

عندها اكتشفنا محاولة الغش، كان متعمدا بتركيب ذلك المقاس على افتراض أنه مقاس قد يكون مناسبا ولن يسبب مشكلة (هذا ممكن في بعض المركبات) وكان يتوقع عدم اكتشاف هذا الفارق في المقاس من قبلنا. — Badar Al Wahaibi بدر الوهيبي 🇴🇲 (@BadarAlwahaibi) September 20, 2020

أخبرناه عدم رضانا بهذا الأمر وعدم رغبتنا بقبول هذا الإطار، وطلبت منه إرجاع المبلغ وإرجاع إطاراتي القديمة لأبحث عن محل آخر، اكتشفنا أن بعض إطارات مركبتي السابقة قد تضررت أثناء التغيير ولا تصلح إطلاقا لتركيبها مرة أخرى (بسبب صلابة المطاط الذي قد يتمزق عند التغيير بمعدات المحل بسبب) — Badar Al Wahaibi بدر الوهيبي 🇴🇲 (@BadarAlwahaibi) September 20, 2020

وتابع: ” المهم تدبرت أمري رغم خطورة ما أقدمت عليه ولكن كان ذلك من باب التعاون مع صاحب المحل. وبعد يومين كنت ومركبتي في نفس المحل. كنت أفكر في أمر الإطارات التي كانت موجودة تلك الفترة بمركبتي وتوقعت أن المحل سيقوم ببيعها لزبون آخر واستغفاله حتى لا يعلم انها مستخدمة حتى لو كان يومان”.

المهم تدبرت أمري رغم خطورة ما أقدمت عليه ولكن كان ذلك من باب التعاون مع صاحب المحل. وبعد يومين كنت ومركبتي في نفس المحل. كنت أفكر في أمر الإطارات التي كانت موجودة تلك الفترة بمركبتي وتوقعت أن المحل سيقوم ببيعها لزبون آخر واستغفاله حتى لا يعلم انها مستخدمة حتى لو كان يومان — Badar Al Wahaibi بدر الوهيبي 🇴🇲 (@BadarAlwahaibi) September 20, 2020

واستمر المواطن في شكواه قائلاً في تغريدة أخرى: ” حاولت التأكد من الإطارات الجديدة ذوات المقاس المناسب لمركبتي قبل التركيب وقد كانت مغلفة بغلاف بلاستيكي كما لو جاءت من مصنعها مباشرة ، فتحها أمامي وقد لاحظ توجسي من خدماته بعد تلك المحاولة الفاشلة من الغش”.

حاولت التأكد من الإطارات الجديدة ذوات المقاس المناسب لمركبتي قبل التركيب وقد كانت مغلفة بغلاف بلاستيكي كما لو جاءت من مصنعها مباشرة ، فتحها أمامي وقد لاحظ توجسي من خدماته بعد تلك المحاولة الفاشلة من الغش. — Badar Al Wahaibi بدر الوهيبي 🇴🇲 (@BadarAlwahaibi) September 20, 2020

وتابع موضحا: ” اطمأنت نفسي لأمر الإطارات الجديدة بعدما فتح أمامي أحدها وتركت العمال يقومون بعملهم بعدما طلبوا مني الانتظار في المكان المكيف. بعد الانتهاء من تغيير الإطارات، ذهبت لمعاينتها ولكن ساورني أمر خداع آخر، لم أطمئن للإطارات واعتقدت أنها مستعملة، عندها أخبرت المدير أنني غير مطمئن لها”.

اطمأنت نفسي لأمر الإطارات الجديدة بعدما فتح أمامي أحدها وتركت العمال يقومون بعملهم بعدما طلبوا مني الانتظار في المكان المكيف. بعد الانتهاء من تغيير الإطارات، ذهبت لمعاينتها ولكن ساورني أمر خداع آخر، لم أطمئن للإطارات وأعتقدت أنها مستعملة، عندها أخبرت المدير أنني غير مطمئن لها pic.twitter.com/xPcbfC32BB — Badar Al Wahaibi بدر الوهيبي 🇴🇲 (@BadarAlwahaibi) September 20, 2020

وزاد المواطن بأن صاحب المحل أخذ بالصراخ وكانت ردة فعله عنيفة تجاه الأمر، فما كان من المواطن إلا ان استشار أحد أصدقاءه وهو خبير بالإطارات والذي أكد له بأن الإطارات مستخدمة فعلاً.

علمت أن ردة فعله تلك غير طبيعية، صورت الإطار مباشرة وأرسلت الصور لصديقي الخبير بشؤون المركبات، والذي قال لي بالحرف:" الإطارات مستعملة ولا تحرك السيارة من المحل" عندها أخبرت المدير أنني لست راض عن الإطارات واطلب إرجاع النقود وسوف اشتري اطارات من محل اخر وسط إصراره بالرفض. — Badar Al Wahaibi بدر الوهيبي 🇴🇲 (@BadarAlwahaibi) September 20, 2020

وأضاف: ” قدمت بلاغا لدى حماية المستهلك وانتظرت داخل المحل حتى جاءني شخص آخر من نفس الجنسية، كان ألطف في التعامل خاصة بعدما علم ببلاغ حماية المستهلك. حاول التوضيح بأن التاريخ المطبوع على جانب الإطار حديث وأننا فتحنا الإطارات أمامك، وأبرزنا لك فاتورة شراء الإطارات من الوكيل”.

قدمت بلاغا لدى حماية المستهلك وانتظرت داخل المحل حتى جاءني شخص آخر من نفس الجنسية، كان ألطف في التعامل خاصة بعدما علم ببلاغ حماية المستهلك. حاول التوضيح بأن التاريخ المطبوع على جانب الإطار حديث وأننا فتحنا الإطارات أمامك، وأبرزنا لك فاتورة شراء الإطارات من الوكيل — Badar Al Wahaibi بدر الوهيبي 🇴🇲 (@BadarAlwahaibi) September 20, 2020

وأكد المواطن العماني، بأنه بتقديم الحجة والدليل إلى صاحب المحل، تبين أن الإطارات فعلاً قديمة، وأن الفواتير التي قدمها لم تكن صحيحة لها، حيث أنها كانت مسجلة بأن ثمنها بالفاتورة 48 ريال، وهو باعها للمواطن بـ43 فقط.

حينها أدرك أن حجته واهية وأنني مصر على موقفي، ورضخ لطلب التفاوض من جديد. واتفقنا على إرجاع المبلغ كاملاً، ويمكنني تغيير الإطار في الوقت المناسب لي (لارتباطي برحلة ولن يكون بمقدوري تغيير الإطار قبل العودة إلى السلطنة)، وبالفعل استلمت المبلغ واحتفظت بإطاراتهم حتى عدت من السفر. — Badar Al Wahaibi بدر الوهيبي 🇴🇲 (@BadarAlwahaibi) September 20, 2020

واتفقا على أن يقوم صاحب المحل بإرجاع النقود كاملات إلى المواطن، مقابل سحب شكواه من حماية المستهلك التي قام بتقديمها فيه، مشيرا في نفس الوقت “إنني سأتنازل عن مطالبتي لأنني حصلت عليها ولكنني لن أوقف أي إجراء قد تتخذه الهيئة من أجل الصالح العام. ومساء نفس اليوم تواصل معي موظف من حماية المستهلك وأخبرته بما حصل وبعثت له صور الإطارات وبيانات المحل والفواتير.”

طلبوا مني سحب البلاغ من هيئة حماية المستهلك، ولكنني قلت إنني سأتنازل عن مطالبتي لأنني حصلت عليها ولكنني لن أوقف أي إجراء قد تتخذه الهيئة من أجل الصالح العام. ومساء نفس اليوم تواصل معي موظف من حماية المستهلك وأخبرته بما حصل وبعثت له صور الإطارات وبيانات المحل والفواتير. — Badar Al Wahaibi بدر الوهيبي 🇴🇲 (@BadarAlwahaibi) September 20, 2020

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