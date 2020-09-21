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“الشاهين” ينشر قصة مواطن عُماني تعرض لعملية “نصب” احترافية: “مهمة للغاية لأخذ الحيطة والحذر”

كتب وطن
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شارك حساب “” العماني المعروف عبر تويتر، قصة مواطن عماني تعرض لعملية “نصب” من قبل إحدى الشركات المختصة بإطارات السيارات، وقام بنشرها عبر مواقع التواصل نظرا لخطورتها وتهديدها السلامة العامة في السلطنة.

 

وتدور تفاصيل القصة التي نشرها المواطن “” بسلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي وأعاد تغريدها “الشاهين”، حول ما تعرض له خلال قيامه بتبديل إطارات سياراته لدى إحدى المحال في محطة وقود في العاصمة العمانية مسقط.

 

حيث قام بتبديل تلك الإطارات لدى الشركة وبعد الاتفاق على السعر مع المدير، وبعد أن قام بالخروج من المحل وقاد سيارته، تبين وجود “صوت” لدى قيامه بالاستدارة بالسيارة، يأتي من ناحية الإطارات الجديدة.

 

وتابع: ” عندما حاولت قيادة المركبة لاحظ صديقي وجود صوت غير طبيعي من الإطار عند الالتفاف الكامل بمقود السيارة، طلبنا المدير مباشرة وتظاهر بأنه متفاجئ من هذا الأمر، وضرب ببطن كفه على جبهته وكأنه تذكر شيئاً قد نسيه، وقال: لم أنتبه بأني قد ركبت إطارًا مقاس ٧٠، وبينما الأصلي كان ٦٥”.

 

ويضيف المواطن العماني بأنه تم الاتفاق مع صاحب المحل على جلب إطارات جديدة مناسبة، على أن يعود له المواطن بعد يومين، ويظل على سيارته نفس الإطارات الجديدة، لأن الإطارات القديمة التي جاء بها بالأساس تلفت خلال عملية التغيير.

 

وتابع: ” المهم تدبرت أمري رغم خطورة ما أقدمت عليه ولكن كان ذلك من باب التعاون مع صاحب المحل. وبعد يومين كنت ومركبتي في نفس المحل. كنت أفكر في أمر الإطارات التي كانت موجودة تلك الفترة بمركبتي وتوقعت أن المحل سيقوم ببيعها لزبون آخر واستغفاله حتى لا يعلم انها مستخدمة حتى لو كان يومان”.

 

واستمر المواطن في شكواه قائلاً في تغريدة أخرى: ” حاولت التأكد من الإطارات الجديدة ذوات المقاس المناسب لمركبتي قبل التركيب وقد كانت مغلفة بغلاف بلاستيكي كما لو جاءت من مصنعها مباشرة ، فتحها أمامي وقد لاحظ توجسي من خدماته بعد تلك المحاولة الفاشلة من الغش”.

 

وتابع موضحا: ” اطمأنت نفسي لأمر الإطارات الجديدة بعدما فتح أمامي أحدها وتركت العمال يقومون بعملهم بعدما طلبوا مني الانتظار في المكان المكيف. بعد الانتهاء من تغيير الإطارات، ذهبت لمعاينتها ولكن ساورني أمر خداع آخر، لم أطمئن للإطارات واعتقدت أنها مستعملة، عندها أخبرت المدير أنني غير مطمئن لها”.

 

وزاد المواطن بأن صاحب المحل أخذ بالصراخ وكانت ردة فعله عنيفة تجاه الأمر، فما كان من المواطن إلا ان استشار أحد أصدقاءه وهو خبير بالإطارات والذي أكد له بأن الإطارات مستخدمة فعلاً.

 

وأضاف: ” قدمت بلاغا لدى وانتظرت داخل المحل حتى جاءني شخص آخر من نفس الجنسية، كان ألطف في التعامل خاصة بعدما علم ببلاغ . حاول التوضيح بأن التاريخ المطبوع على جانب الإطار حديث وأننا فتحنا الإطارات أمامك، وأبرزنا لك فاتورة شراء الإطارات من الوكيل”.

 

وأكد المواطن العماني، بأنه بتقديم الحجة والدليل إلى صاحب المحل، تبين أن الإطارات فعلاً قديمة، وأن الفواتير التي قدمها لم تكن صحيحة لها، حيث أنها كانت مسجلة بأن ثمنها بالفاتورة 48 ريال، وهو باعها للمواطن بـ43 فقط.

 

واتفقا على أن يقوم صاحب المحل بإرجاع النقود كاملات إلى المواطن، مقابل سحب شكواه من حماية المستهلك التي قام بتقديمها فيه، مشيرا في نفس الوقت “إنني سأتنازل عن مطالبتي لأنني حصلت عليها ولكنني لن أوقف أي إجراء قد تتخذه الهيئة من أجل الصالح العام. ومساء نفس اليوم تواصل معي موظف من حماية المستهلك وأخبرته بما حصل وبعثت له صور الإطارات وبيانات المحل والفواتير.”

 

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