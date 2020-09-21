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“أوقفوا الحج ونزعوا ستر النساء”..  “شاهد” سعودية تحتفل باليوم الوطني عارية وبجانبها فتاة منقبة والحضور يصفقون!

كتب وطن
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في مشهد يُجسد واقع ما بين الماضي والحاضر، ظهرت فتاتان سعوديتان في أحد فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني الذي يصادف الاربعاء القادم 23 سبتمبر الحالي، بشكل مُتناقض أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، ترتدي فستاناً قصيراً فاضحاً يكشف من جسدها أكثر مما يخفي، تسير بجانبها على المنصة بما يُشبه عرض الأزياء، مُحجبة حجاباً شرعياً مُتكاملاً، وتدخل الفتاتان على المنصة، وتكتفي المحجبة بالوقوف، بينما تستمر الأخرى في استعراض جسدها وفستانها العاري.

 

ورأى مُتابعون أن المشهد يُمثل واقع السعودية بعد الانفلات والتعري والحرية التي شهدتها المملكة في عهد ولي العهد ، فكتب مُتابع: “لم افهم علاقة بفتاة ؟ ثم كيف تسير فتاة مع أخرى مخمرة؟ ومالرسالة المراد ايصالها؟ اننا مجتمع علماني نرحب فيه بالمتدينين والمنحرفين.”.

 

وكتب آخر: “على ابن سلمان غضب الله”.

 

واستنكرت أخرى وجود هذه المشاهد في أرض الحرمين، مُعلقة: “لا حول ولا قوة الا بالله معقولة هذا يحدث في ارض الحرمين”.

 

وقال عبدالشكور سعيد: “اوقفوا الحج ونزعوا الستر عن النساء …. عليهم غضب الله”.

 

وتوقع ناصر النعيمي أن تشهد السعودية قريباً معاهد لتخريج لعارضات الأزياء.

 

ورأى فيصل حسيني أن السعودية في خطر بسبب حُكامها، وعلق: “في عهد الداشر شرف السعودية في خطر. لازم نبعث حد من عنا يحكمهم و يعلمهم الادب”.

 

ورأى عبدالملك أن ما يحدث كان شرطاً للتطبيع مع ، وكتب: “لم يكن اظهار الفخذ وحفلات الترفيه وفتاوى الانحلال الا شروطا نفذها الكيان السعودي ليقبل الكيان الإسرائيلي مع الكيان السعودي ومن يهنِ اللهُ فماله من مكرم”.

 

وبدأت مظاهر الاحتفالات باليوم الوطني السعودي بشكل جريئ خارج عن عادات المجتمع المحافظ، فظهرت مصممة أزياء ترتدي فستاناً أخضر يكشف صدرها كاملاً، وعليه شعار المملكة السيفان والنخلة، وترتدي “برقع” تغطي به وجهها وتُبرز عيناها التي زينتهم بشكل مُبالغ به، وتقول: “يا أهلين وسهلين متابعين المصممة ريم، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني أقدملكم كولشن نار، وطبعا أنا أشوف بصمتها لليوم الوطني جداً مميزة، تابعونا”.

 

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، قد ضرب العادات والتقاليد، وتفشي فيروس “كورونا”، بعرض الحائط، وأطلق عدداً من الفعاليات تحت شعار “همة حتى القمة” التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90 في مناطق عدة من المملكة.

 

وتشمل الاحتفالات عروضا جوية متنوعة تشارك فيها نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية، كما تتضمن الفعاليات عروضا للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة.

 

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