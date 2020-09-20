وصول أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف الى قطر قادما من الرياض
وصول أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف الى قطر قادما من الرياض
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هل انصاعت دول الحصار وقررت إنهاء حصار قطر؟ .. طائرة من الرياض تصل الدوحة وعلى متنها مسؤول كبير

كتب وطن
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وصل امين عام الى العاصمة القطرية الدوحة قادما مباشرة من عبر الاجواء البحرينية.

وحطّت طائرة خاصة على متنها الحجرف في مطار الدوحة القديم صباح الأحد قادمة من العاصمة .

ويؤكد هذا ما نشره قبل يومين المغرّد القطري الشهير “بوغانم” عن أنّ امين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف  سيتواجد قريباً جداً في .

وكانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية نقلت عن بعض الدبلوماسيين الأمريكيين الرفيعي المستوى في الأيام الأخيرة، أن “الحصار الذي فرضته أبو ظبي والرياض على الدوحة في 5 يونيو/حزيران 2017، قد يرفع قبل انتخابات نوفمبر المقبلة في الولايات المتحدة”.

وبحسب التقرير فقد كلف ترامب، بعدما رآه من “فشل” الوساطة الكويتية والعمانية، صهره جاريد كوشنر بمحاولة التوفيق بين الطرفين، إذ يريد الرئيس الأمريكي أن يكسب ولو بعض النجاحات، التي قد ترجح كفته لدى الناخبين قبل الانتخابات التي ينافسه فيها جو بايدن، الخصم الديمقراطي القوي.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الخارجية القطرية لولوة الخاطر قالت إن مفاوضات حل تجاوزت الطلبات الـ 13 التي قدمتها الدول المقاطعة كأساس لأي حل “النقطة التي نحن بصددها هي الانخراط بشكل بناء في مفاوضات ومناقشات غير مشروطة ولا تحتاج بالضرورة إلى إشراك جميع الأطراف في وقت واحد”.

وأضافت المسؤولة القطرية :” في الشهرين الماضيين كانت هناك رسائل ورسل يتنقلون ذهابًا وإيابًا”. مشيرة إلى أنه من المبكر جدا الحديث عن اختراق حقيقي لكن الأسابيع القليلة المقبلة قد تكشف شيئًا جديدًا.

وكان نايف الحجرف قد قال إن “الخلاف الخليجي الذي يقترب من عامه الثالث. يشكل تحديا لمسيرة التعاون، ويمثل هما مشتركا لجميع دول المجلس”.

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