هل انصاعت دول الحصار وقررت إنهاء حصار قطر؟ .. طائرة من الرياض تصل الدوحة وعلى متنها مسؤول كبير

وصل امين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف الى العاصمة القطرية الدوحة قادما مباشرة من الرياض عبر الاجواء البحرينية.

وحطّت طائرة خاصة على متنها الحجرف في مطار الدوحة القديم صباح الأحد قادمة من العاصمة السعودية .

طائرة خاصة قادمة مباشرة من #الرياض تحط في مطار #الدوحة القديم قبل قليل. pic.twitter.com/kYW31ty4OI — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) September 20, 2020

ويؤكد هذا ما نشره قبل يومين المغرّد القطري الشهير “بوغانم” عن أنّ امين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف سيتواجد قريباً جداً في قطر.

الحجرف قريبا" جدا" في قطر .. — بوغانم (@abughanim73) September 17, 2020

وكانت مجلة “جون أفريك” الفرنسية نقلت عن بعض الدبلوماسيين الأمريكيين الرفيعي المستوى في الأيام الأخيرة، أن “الحصار الذي فرضته أبو ظبي والرياض على الدوحة في 5 يونيو/حزيران 2017، قد يرفع قبل انتخابات نوفمبر المقبلة في الولايات المتحدة”.

وبحسب التقرير فقد كلف ترامب، بعدما رآه من “فشل” الوساطة الكويتية والعمانية، صهره جاريد كوشنر بمحاولة التوفيق بين الطرفين، إذ يريد الرئيس الأمريكي أن يكسب ولو بعض النجاحات، التي قد ترجح كفته لدى الناخبين قبل الانتخابات التي ينافسه فيها جو بايدن، الخصم الديمقراطي القوي.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الخارجية القطرية لولوة الخاطر قالت إن مفاوضات حل الازمة الخليجية تجاوزت الطلبات الـ 13 التي قدمتها الدول المقاطعة كأساس لأي حل “النقطة التي نحن بصددها هي الانخراط بشكل بناء في مفاوضات ومناقشات غير مشروطة ولا تحتاج بالضرورة إلى إشراك جميع الأطراف في وقت واحد”.

وأضافت المسؤولة القطرية :” في الشهرين الماضيين كانت هناك رسائل ورسل يتنقلون ذهابًا وإيابًا”. مشيرة إلى أنه من المبكر جدا الحديث عن اختراق حقيقي لكن الأسابيع القليلة المقبلة قد تكشف شيئًا جديدًا.

وكان نايف الحجرف قد قال إن “الخلاف الخليجي الذي يقترب من عامه الثالث. يشكل تحديا لمسيرة التعاون، ويمثل هما مشتركا لجميع دول المجلس”.