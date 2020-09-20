ترامب - أمير الكويت
ترامب - أمير الكويت
الهدهد

من المسؤول الكويتي الذي وعد ترامب بأن الكويت ستطبع مع إسرائيل؟! .. النفيسي: “نوّرونا”!

كتب وطن
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طالب المفكر الكويتي البارز الدكتور بالكشف عن المسؤول الكويتي الذي قال إنه التقاه مؤخراً ووعده بأنّ ستطبّع قريباً مع اسرائيل.

وتساءل “النفيسي” في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه في “تويتر” ورصدتها “وطن”: “من هو هذا المسؤول ؟ أين مجلس الأمّه من هذا ؟ هل كلام ترمب صحيح أم غير صحيح ؟ نوّرونا ؟ هل يجرؤ هذا المسؤول أن ينوّرنا؟”.

وقال ترامب مساء الجمعة، إنه يعتقد أن الكويت من الممكن أن تكون الدولة العربية القادمة التي توقع اتفاق تطبيع علاقات مع ، وذلك بعد توقيع اتفاق سلام مع البحرين ودولة .

واجتمع ترامب الجمعة مع الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح نجل أمير الكويت الأكبر.

وفي مؤتمر صحافي عقده ترامب بعد الاجتماع قال إن الكويتيين “متلهفون جدا حيال ما يحدث، ومن الممكن أن يصبحوا بسرعة جزءا منه”.

وتقدم النائب الكويتي محمد الدلال بسؤال برلماني لوزير خارجية الكويت حول حقيقة التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن وجود نوع من التفاهمات أو الرغبة لدى الكويت في مع إسرائيل.

وسأل الدلال: “ما أسباب امتناع وزارة الخارجية الكويتية عن إصدار تصريح رسمي بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي التي من الواضح تسعى لتوريط دولة الكويت فى خطر التطبيع مع الكيان المحتل، ومتى سيصدر تصريح في هذا الشأن؟”.

من جهته، نفى النائب الكويتي عودة الرويعي، كلام الرئيس الأميركي حول تطبيع الكويت مع “إسرائيل”، واعتبر أن “كلام ترامب يتماشى مع دعاياته الانتخابية”.

وأكد الرويعي أن الكويت ما زالت على موقفها الثابت من ، وقال إنه “على اختلاف مواقفنا كمواطنين من بعض القضايا، نتفق جميعاً ونوحد الصفوف خلف قيادتنا السياسية”.

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