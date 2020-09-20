ملك الخمور خلف الحبتور يقرر “خلع سرواله” هو الاخر وفتح مكتباً في إسرائيل

قالت مجموعة الحبتور الإماراتية التي مقرها دبي الأحد إنها ستفتح مكتبا لتمثيلها في إسرائيل.

وكانت الإمارات وإسرائيل اتفقتا الأسبوع الماضي علي إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية يقول المسؤولون إنها ستتيح فرصا اقتصادية كبيرة. وفق ما رويترز.

وبحسب ما أوردت وكالة “رويترز”، تجري المجموعة التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي البارز خلف أحمد الحبتور، محادثات مع شركة الطيران الإسرائيلية “يسرائير لتدشين” للقيام برحلات تجارية مباشرة بين البلدين.

وقال الحبتور في بيان إنه يجري الإعداد للإعلان عن عدد من مشاريع التعاون خلال الأيام المقبلة.

الحبتور مجموعة عائلية تضم محفظتها شركات تعمل بقطاعات الضيافة والتشييد والتعليم والسيارات.

وكانت “إسرائيل” والإمارات أعلنتا، في 13 أغسطس الماضي، التوصل إلى اتفاق للتطبيع الكامل بينهما برعاية أمريكية، وهو الإعلان الذي لحقته خطوات متسارعة لتوقيع اتفاقات تعاون بين الجانبين في أكثر من مجال، قبل أن يتم التوقيع على الاتفاقية في 15 سبتمبر الجاري.

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