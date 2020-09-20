ملخص الفيلم.. خالد الجابر ساخراً من تطبيع عيال زايد وملك البحرين وهذا ما قاله بكل صراحة!

سخر الدكتور خالد الجابر، مدير مركز مينا للأبحاث في واشنطن، من اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل، برعاية أمريكية والذي جرى التوقيع عليه في حفل “طبل” له المنبطحين، واصفاً إياه بالفيلم.

وقال الجابر في تغريدة رصدتها “وطن”، ملخص الفيلم أن (5 مليون) فلسطيني يعيشون في اوضاع غير انسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولاجل مساعدتهم والوقوف بجانبهم، قامت الامارات و البحرين بالتطبيع مع اسرائيل.!

وأضاف الجابر في تغريدته إلى جانب تطبيع الإمارات والبحرين قامت السعودية وفتحت اجوائها للإسرائيليين، في المقابل الضغط متواصل على عُمان وقطر والكويت من قبل ترامب- كوشنر للسير في نفس الطريق!

ملخص الفيلم 🎥؛ 5 مليون فلسطيني يعيشون في اوضاع غير انسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولاجل مساعدتهم والوقوف بجانبهم، قامت #الامارات و #البحرين بالتطبيع مع #اسرائيل، وفتحت #السعودية اجوائها، والضغط متواصل على #عمان #قطر #الكويت من قبل ترامب- كوشنر للسير في نفس الطريق! pic.twitter.com/ioDRwXkC4b — ALJABERد.خالد الجابر (@Aljaberzoon) September 20, 2020

وكان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد قد وقع في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاق التطبيع النهائي نيابة عن بلاده مع الكيان الإسرائيلي.

واعتبرت القيادة الفلسطينية الخطوة الإماراتية والتي تبعتها خطوة بحرينية مماثلة، بمثابة الخيانة التاريخية للدين والوطن والقضية الفلسطينية، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ونضاله الممتد لعقود من أجل نيله حقوقه الوطنية والسياسية العادلة.

وما زال إسرائيل عينها على كلاً من السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، من أجل الانبطاح كما فعلت الإمارات والبحرين، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة، إنه يعتقد أن الكويت من الممكن أن تكون الدولة العربية القادمة التي توقع اتفاق تطبيع علاقات مع إسرائيل، وذلك بعد توقيع إسرائيل اتفاق سلام مع البحرين ودولة الإمارات.

واجتمع ترامب الجمعة مع الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح نجل أمير الكويت الأكبر.

وفي مؤتمر صحافي عقده ترامب بعد الاجتماع قال إن الكويتيين “متلهفون جدا حيال ما يحدث، ومن الممكن أن يصبحوا بسرعة جزءا منه”.

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