عبدالله بن زايد يوقع اتفاق التطبيع
عبدالله بن زايد يوقع اتفاق التطبيع
الهدهد

ملخص الفيلم.. خالد الجابر ساخراً من تطبيع عيال زايد وملك البحرين وهذا ما قاله بكل صراحة!

كتب وطن
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سخر الدكتور خالد الجابر، مدير مركز مينا للأبحاث في واشنطن، من اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع ، برعاية أمريكية والذي جرى التوقيع عليه في حفل “طبل” له المنبطحين، واصفاً إياه بالفيلم.

 

وقال الجابر في تغريدة رصدتها “وطن”، ملخص الفيلم أن (5 مليون) فلسطيني يعيشون في اوضاع غير انسانية في الضفة الغربية وقطاع ، ولاجل مساعدتهم والوقوف بجانبهم، قامت الامارات و بالتطبيع مع اسرائيل.!

 

وأضاف الجابر في تغريدته إلى جانب تطبيع والبحرين قامت وفتحت اجوائها للإسرائيليين، في المقابل الضغط متواصل على عُمان وقطر والكويت من قبل ترامب- كوشنر للسير في نفس الطريق!

 

وكان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد قد وقع في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاق التطبيع النهائي نيابة عن بلاده مع الكيان الإسرائيلي.

 

واعتبرت القيادة الفلسطينية الخطوة الإماراتية والتي تبعتها خطوة بحرينية مماثلة، بمثابة الخيانة التاريخية للدين والوطن والقضية الفلسطينية، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ونضاله الممتد لعقود من أجل نيله حقوقه الوطنية والسياسية العادلة.

 

وما زال إسرائيل عينها على كلاً من السعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، من أجل الانبطاح كما فعلت الإمارات والبحرين، وقال الرئيس الأمريكي مساء الجمعة، إنه يعتقد أن من الممكن أن تكون الدولة العربية القادمة التي توقع اتفاق تطبيع علاقات مع إسرائيل، وذلك بعد توقيع إسرائيل اتفاق سلام مع البحرين ودولة الإمارات.

 

واجتمع ترامب الجمعة مع الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح نجل الأكبر.

 

وفي مؤتمر صحافي عقده ترامب بعد الاجتماع قال إن الكويتيين “متلهفون جدا حيال ما يحدث، ومن الممكن أن يصبحوا بسرعة جزءا منه”.

 

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