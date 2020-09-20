ماذا يفعل البرهان في الإمارات؟.. الشيطان ابن زايد يستدرجه لعقد صفقة “الانبطاح” مع إسرائيل مقابل عرض مغري

سادت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الشك حول أهداف زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، للإمارات والتي أعلن عنها أمس وتستمر لمدة يومين.

وكان المجلس السيادي السوداني أعلن في وقت سابق اليوم، أن البرهان توجه برفقة وفد وزاري وعدد من الخبراء والمختصين في قضايا التفاوض إلى الإمارات.

ومن المقرر بحسب وسائل إعلام أن يعقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، خلال الزيارة التي تستغرق يومين مباحثات مشتركة مع القيادة الإماراتية متعلقة بكافة القضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني.

ومن المقرر أن ينخرط الوفد الوزاري المرافق للبرهان برئاسة وزير العدل نصر الدين عبد الباري والخبراء في تفاوض مباشر مع فريق من الإدارة الأمريكية متواجد في الإمارات، حول رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، واعفاء الديون الأمريكية على السودان وحث باقي الدول الصديقة على اتخاذ خطوات جادة في إعفاء الديون.

وتأخذ زيارة الوفد الحكومي الرفيع إلى الإمارات العربية المتحدة مسارين، الأول مع القيادة الإماراتية ويقوده رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، فيما يقود المسار الثاني وزير العدل نصر الدين عبد الباري، في التفاوض مع فريق الإدارة الأمريكية.

ويرى محللون أن الهدف الأساسي والغير معلن لهذه الزيارة هو وضع اللمسات الأخيرة لصفقة التطبيع السوداني مع إسرائيل برعاية إماراتية، مقابل رفع السودان من قوائم الإرهاب وإعفائها من الديون.

وكانت مصادر مطلعة كشفت أن الإمارات والسعودية تمارسان ضغوطا على صناع القرار بالخرطوم للحاق بقطار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن أبوظبي وجهت دعوة لـ”البرهان” لزيارة الإمارات لحسم الأمر.

ولفتت المصادر أيضا إلى أن البرهان لا يعارض التطبيع بشكل عام، لما ستحصل عليه بلاده من دعم مالي واقتصادي كبيرين، لكنه يشترط تطبيق السعودية لها أولا، ويكون اسم السودان مسبوقاً بالسعودية، لأن ذلك سيساهم في امتصاص صدمة الشارع السوداني.

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