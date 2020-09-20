ابليس السعودي
ابليس السعودي
حياتنا

“لست رجلاً وجمال الدنيا في جسدي”.. “شاهد” “إبليس السعودي” يستعرض جسده عارياً ويؤدي وصلة رقص ساخنة!

كتب وطن
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نشر مشهور “سناب شات” السعودي المثير للجدل “إبليس السعودي” والمعروف باسم “أبو قاسم”، مقطع فيديو جديد اعترف خلاله أنه ليس رجلاً كاملاً، وطالب الجمهور بمناداته “الملك ”.

 

وقال أبو قاسم بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “أبغى أقول معلومة أول مرة أقولها.. أنا نصي حرمة ونصي رجال.. أنشروا هذا الخبر”.

 

وبدأ بالغزل في جسده واستعراضه قائلاً: “أحلى عيون مخلوقة أنا، هذا من الله، وجمال الدنيا كله في جسدي”، مطالباً بعدم مناداته بـ”أبو قاسم”، وأضاف: “وأتمنى لا تنادوي أبو قاسم، أنا اشتهرت بعيوني أحلى عيون مخلوقة، اسألوا ما هو اسمي.. أي واحد يقول أبو قاسم يجيه قرصه، أنا اسمي الملك عزعز”.

 

ونشر أبو قاسم فيديوهات أخرى خادشة للحياء، ظهر بها يستعرض جسده عارياً، وأخرى يؤدي خلالها وصلة كالنساء تماماً، بملابس غريبة.

 

وأثار أبو قاسم الغضب من جديد بأفعاله الجريئة، مُرجحين أنه سيعود إلى السجن مرة أخرى، خاصة أنه أطلق على نفسه هذه المرة لقب “الملك عزعز”، ويقصد بها بحسب المُتابعين “ملك الموت عزرائيل”.

 

وكان أبو قاسم يُطلق على نفسه سابقاً لقب “إبليس”، وألقي القبض عليه بعدما أساء للذات الإلهية في فيديو جرى تداوله مؤخراً.

 

ولم يتعظ ” إبليس” السعودي، بما جرى معه، إذ استغل الافراج عنه حتى خرج أطل في مقطع مصور يعد الاول عقب خروجه من السجن، نافياً أن يكون قد اساء للذات الإلهية وهو الامر الذي فجر موجة غضب واسعة كون حديثه كان واضحاً في الفيديو وهو يسخر من الله عز وجل.

 

وظهر “إبليس” بالفيديو دون الماكياج الذي اعتاد الظهور به في فيديوهاته السابقة، كما أطلق لحيته وشواربه بشكل واضح، وقال: “حاشا لله، جعلي في النار مخلد إني ماقلت ملوخية، قلت ملوكية، ملوكية الله ربوبية الله، توحيد الله، تعظيم الله”.

 

وطلب من مُتابعيه التعامل معه بناءً على أخلاقه وتعامله، وقال: “الدين هاذا بيني وبين الله، ناظرني في أخلاقي وتعاملي، ماحد سلم من ألسنة الناس، وهالشي أذى الأنبياء والرسول فما بالكم أنا؟”.

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