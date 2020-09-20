طفلة سورية
طفلة سورية
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“كل واحدة تقنع زوجها بهالشي”.. “شاهد” طفلة سورية بريئة تثير موجة غضب واسعة بما لقنوها اياه ان تقوله أمام الكاميرا!

كتب وطن
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أثارت موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو تدعو خلاله الرجال إلى الزواج على زوجاتهم، ودعت النساء إلى عدم الغضب ومساعدة أزواجهم على الزواج مرة أخرى.

 

وقالت الطفلة بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “إنتو بتعرفوا بهالحرب ماتوا كتير، وياحرام صار فيه كتير أرامل، ومشان هيك لازم تقفوا معهم، كل وحدة تقنع زوجها إنه يتزوج فوقها تلاتة”.

 

وتابعت الطفلة: “وكمان إذا في رجال ما رضوا، روحوا اشتكوا عليهم، مكتوب في القرآن مثنى وثلاث ورباع، من بكرة اخطبوا لرجالكم”.

 

وأثار المقطع غضب الناشطين لما رأوا به من استغلال طفلة لتمرير تفكير واعتقاد من شأنه أن يُدمر الأسرة بحسب تعبيرهم، كما دنسوا براءة الطفلة بتمرير أفكار كهذه.

 

الجدير بالذكر أن تسع سنوات من الحرب في تسببت بمقتل 384 ألف شخص على الأقل، بينهم أكثر من 116 ألف مدني، وفق حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الانسان، عشية دخول النزاع عامه العاشر.

 

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