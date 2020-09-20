“كل واحدة تقنع زوجها بهالشي”.. “شاهد” طفلة سورية بريئة تثير موجة غضب واسعة بما لقنوها اياه ان تقوله أمام الكاميرا!

أثارت طفلة سورية موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو تدعو خلاله الرجال إلى الزواج على زوجاتهم، ودعت النساء إلى عدم الغضب ومساعدة أزواجهم على الزواج مرة أخرى.

وقالت الطفلة بالفيديو الذي رصدته “وطن”: “إنتو بتعرفوا بهالحرب ماتوا رجال كتير، وياحرام صار فيه كتير أرامل، ومشان هيك لازم تقفوا معهم، كل وحدة تقنع زوجها إنه يتزوج فوقها تلاتة”.

وتابعت الطفلة: “وكمان إذا في رجال ما رضوا، روحوا اشتكوا عليهم، مكتوب في القرآن مثنى وثلاث ورباع، من بكرة اخطبوا لرجالكم”.

طفله سوريه

تحث النساء على اقناع ازواجهن باالتعدد

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الله يكثر من أمثالك🌹🌹🌹 pic.twitter.com/HX3Na57yQf — T.F_M (@ToF_Mr) September 18, 2020

وأثار المقطع غضب الناشطين لما رأوا به من استغلال طفلة لتمرير تفكير واعتقاد من شأنه أن يُدمر الأسرة بحسب تعبيرهم، كما دنسوا براءة الطفلة بتمرير أفكار كهذه.

لا تقولون لي ، هذه تم تلقينها و انتهاك مخ طفولتها.. و بس ،، ترى هالنماذج ، اهم "خلقة" جذيه من الأول .. صدقوني

ترى العلة في ذوات البشر ..

فيه ناس ملائكة من البداية و فيه حريم قد خلقن للدواعش من الطفولة. ترى كلام فرويد و سوالفه ما ينفع https://t.co/ACmbxx206D — Monica Boulevard مونيكا الصجية (@monica_boulevar) September 20, 2020

انتهكوا طفولتها وتفكيرها https://t.co/B0jY6L5ckN — لست مها 🖤🎶 (@everythin99) September 19, 2020

إن صح القول فهذا أكثر ڤيديو مقرف شفته بحياتي.وعلى بالهم يكحلونها لما يخلون طفلة تأدي بدالهم يعععععع!!!!!! https://t.co/tWhG4t6n5I — Razan | رزان (@Razantions) September 19, 2020

تلقين الأطفال بأمور لا تناسب سنهم وعقلهم للحصول على الشهرة وردود الأفعال هو أمر مقيت و مقزز https://t.co/25ZfAm4aPi — مرشحتكم خلوني ساكته أحسن (@Ammoon30) September 19, 2020

معلمينها ترضى تعيش بحظيرة حيوانات https://t.co/RFz3pkr0Rf — Mariam Khuraibet (@M_N_K83) September 19, 2020

اقل ما يجب فعله في استغلال الاطفال هو الحكم على الأهل حتى لا يتجرأ أحد على اعادة المحاولة https://t.co/PB0YppAvIQ — NAHED SAWAS (@nahed_sawas) September 19, 2020

– الله يخرب بيت من خرّب جمالك وبراءتك 🤦🏽‍♀️🥺💔 https://t.co/2LfrNv8bWb — جِيهَان|♒︎ (@JE7AN_7) September 19, 2020

اشفق عالطفوله اللي انمسحت من قاموس الناس !

ياهل تعلمونها هذا الاسلوب و هذا الكلام !! https://t.co/tlC1h9jIXr — ‏ ‏🇰🇼 ا لـ بـ سـ مـ ي (@ZaNKaHaWa) September 19, 2020

ولا اقرف من هيك استغلال هي طفلة المفروض تلعب وتتسلى مو تدحشوا براسها افكاركم المعفنة https://t.co/W8EKOSFtZt — EsRaa🦋. (@esraa_d01) September 19, 2020

الجدير بالذكر أن تسع سنوات من الحرب في سوريا تسببت بمقتل 384 ألف شخص على الأقل، بينهم أكثر من 116 ألف مدني، وفق حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الانسان، عشية دخول النزاع عامه العاشر.

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