ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
الهدهد

قذافي الإمارات ضاحي خلفان يقدم حلاً سحرياً لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهذه أمنيته التي يتمنى أن يراها!

كتب وطن
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قدم المحقق كونان الإماراتي، ، نائب قائد شرطة والمقرب من ولي عهد ، حلاً غريباً وعجيباً لإنهاء الصراع الفلسطيني، بعد أن باع “ولاة نعمته” .

 

ودعا خلفان، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إلى إقامة دولة واحدة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكداً أن هذه أمنيته.

 

وقال ضاحي خلفان: “يسرني ويسعدني أن أتقدم للقادة الإسرائيليين والقادة الفلسطينيين بمبادرتي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. وذلك باندماج الشعبين الذكيين في كيان دولة واحدة تؤمن بحقوق الإنسان”.

 

وأضاف خلفان: “اندماج الفلسطينيين مع الإسرائيليين في دولة واحدة أمنيتي.. لأن هذا الحل العادل لبني الإنسان.. كلكم أهل هذه الأرض”.

 

وأضاف: “اليهود والفلسطينيين ما يشكلون أكثر من 3% من مجموع السكان المحيط بهم في الدول العربية.. على صراعكم العفن.. أهلكتوا 400 مليون إنسان في المنطقة”.

 

وتابع: “حلكم الأصح يا يهود ويا عرب في فلسطين أن تكونوا دولة واحدة.. لا يهودي ولا مسلم.. المواطنة ليست بالدين ولكن المواطنة بالأرض التي أنتم عليها تتصارعون”.

 

واختتم قائد شرطة دبي الأسبق، “ما هي المشكلة أن تكون دولة الفلسطيني .. اليوم رئيسها نتنياهو.. وبكره رئيسها البرغوثي؟”.

 

وأضاف خلفان: “كلمة العدو الاسرائيلي مسحت من قواميس السياسة العربية”، وفق قوله.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدات خلفان ومبادراته العجيبة لحل ، معتبرين أن ذلك في إطار الانبطاح الإماراتي والبحريني لإسرائيل.

 

الجدير ذكره، أن إسرائيل وقعت اتفاقيتي تطبيع مع الإمارات والبحرين الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض، وبرعاية ، حيث سيؤدي الاتفاق لفتح سفارات بين البلدان وتبادل السفراء.

 

وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية تطبع مع إسرائيل، حيث شكل إعلانها التوصل لاتفاق تطبيعي مع تل أبيب الشهر الماضي مفاجأة لدى الأوساط العربية، ورفضاً فلسطينيا وعربيا واسعاً.

 

يذكر أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قد طرح مسبقاً حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس إقامة دولة واحدة تحمل اسم “اسراطين”.

 

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