قذافي الإمارات ضاحي خلفان يقدم حلاً سحرياً لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وهذه أمنيته التي يتمنى أن يراها!

قدم المحقق كونان الإماراتي، ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، حلاً غريباً وعجيباً لإنهاء الصراع الفلسطيني، بعد أن باع “ولاة نعمته” فلسطين.

ودعا خلفان، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إلى إقامة دولة واحدة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكداً أن هذه أمنيته.

عيشوا في دولة واحدة…واتركوا العنتريات انتم واليهود..السلام ..وشالوم..حتى اللغة متقاربه..تصالحوا مع عيال عمومتكم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 20, 2020

وقال ضاحي خلفان: “يسرني ويسعدني أن أتقدم للقادة الإسرائيليين والقادة الفلسطينيين بمبادرتي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. وذلك باندماج الشعبين الذكيين في كيان دولة واحدة تؤمن بحقوق الإنسان”.

ولذلك ..يسرني ويسعدني ان اتقدم للقادة الاسرائيليين والقادة الفلسطينيين بمبادرتي لحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.. وذلك بإندماج الشعبين الذكيين في كيان دولة واحدة تؤمن بحقوق الانسان (مبادرة ضاحي خلفان) — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 20, 2020

وأضاف خلفان: “اندماج الفلسطينيين مع الإسرائيليين في دولة واحدة أمنيتي.. لأن هذا الحل العادل لبني الإنسان.. كلكم أهل هذه الأرض”.

اندماج الفلسطينين مع الاسرائيليين في دولة واحدة امنيتي..لأن هذا الحل العادل لبني الانسان ..كلكم اهل هذه الأرض… — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 21, 2020

وأضاف: “اليهود والفلسطينيين ما يشكلون أكثر من 3% من مجموع السكان المحيط بهم في الدول العربية.. على صراعكم العفن.. أهلكتوا 400 مليون إنسان في المنطقة”.

يعني مشكلة 3% في المنطقة …يهود وعرب من مجموع الرقعة السكانية في الوطن العربي تعطل حياة 97% — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 20, 2020

وتابع: “حلكم الأصح يا يهود ويا عرب في فلسطين أن تكونوا دولة واحدة.. لا يهودي ولا مسلم.. المواطنة ليست بالدين ولكن المواطنة بالأرض التي أنتم عليها تتصارعون”.

حلكم الأصح يا يهود ويا عرب في فلسطين ان تكونوا دولة واحدة..لا يهودي ولا مسلم …المواطنة ليست بالدين ولكن المواطنة بالارض التي انتم عليها تتصارعون — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 20, 2020

واختتم قائد شرطة دبي الأسبق، “ما هي المشكلة أن تكون دولة الفلسطيني إسرائيل.. اليوم رئيسها نتنياهو.. وبكره رئيسها البرغوثي؟”.

ما هي المشكلة ان تكون دولة الفلسطيني اسرائيل.. اليوم رئيسها نتنياهو..وبكره رئيسها البرغوثي..؟.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 20, 2020

وأضاف خلفان: “كلمة العدو الاسرائيلي مسحت من قواميس السياسة العربية”، وفق قوله.

كلمة العدو الاسرائيلي مسحت من قواميس السياسة العربية.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 20, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدات خلفان ومبادراته العجيبة لحل القضية الفلسطينية، معتبرين أن ذلك في إطار الانبطاح الإماراتي والبحريني لإسرائيل.

ومن متى كان الصراع ديني ؟ أو من متى كانت القضية قضية دين ؟ القضية قضية إحتلال دولة بالقوة وحرب ضد سكانها وقتلهم وتشريدهم وإغتصاب وطنهم — جميل الحاج (@Jamel_Alhaj) September 20, 2020

ليش ماتعطوا لليهود أرض الإمارات طالما طَبَّعْتوا معهم مو أحسن باعتبار أن العرب أقلية بالإمارات حتى يصير حوار أديان أوسع شيعة وسنة وهندوس ومسيح ويهود وزي ماعملتوا معبد للهندوس اعملوا سور كبير وسموه حائط المبكي لليهود.. حل عبقري صح😂 — Noralkmr khasm (@Hf_Noralkmr) September 20, 2020

انا كفلسطيني مستعد ..هل يقبل الاسرائيلي ان يتخلى عن مشروعه الاحتلالي ويقبل بدولة واحدة ودستور واحد وحقوق واحدة ؟؟ — Asmar sh🇵🇸 (@omarsh1) September 20, 2020

ولكن هذه الأرض فلسطين عربية اسلامية مغتصبة من الكيان الصهيوني القاتل، لن ينسينا الصلح معهم ما فعلوه من إجرام وننتظر وعد الله الذي لا يخلف وعده عاجلا أم آجلا . — حامد الحمادي 🇸🇩 (@hamedalhmadii) September 20, 2020

عندما تثق من نفسك أنك تخلصت من ألأنوثه وأمتلكت الرجوله بعدها أغتسل وتوضأ وتعال أذكر فلسطين والمسجد الأقصى.. — ابو المسيرة (@Os5jopemIR3x9XG) September 20, 2020

الجدير ذكره، أن إسرائيل وقعت اتفاقيتي تطبيع مع الإمارات والبحرين الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض، وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سيؤدي الاتفاق لفتح سفارات بين البلدان وتبادل السفراء.

وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية تطبع مع إسرائيل، حيث شكل إعلانها التوصل لاتفاق تطبيعي مع تل أبيب الشهر الماضي مفاجأة لدى الأوساط العربية، ورفضاً فلسطينيا وعربيا واسعاً.

يذكر أن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قد طرح مسبقاً حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس إقامة دولة واحدة تحمل اسم “اسراطين”.

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