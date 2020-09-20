“قتلوا الشرف ليحيا العار”.. إعلامي كويتي يلخص ما يحدث مع بلاده لإجبارها على الانبطاح بهذه القصة فلا تستغربوا

لخص الإعلامي الكويتي، جعفر محمد، ما يحدث مع بلاده لإجبارها على الانبطاح لإسرائيل والرضوخ للضغوط التي تمارسها أمريكا عليها والسير على خطى الإمارات والبحرين والتطبيع مع تل أبيب، بقصة عربية من التاريخ القديم.

وقال جعفر محمد، في تغريدة له على توتير رصدتها “وطن”: “دخل جنود الاحتلال لبلدة واغتصبوا النساء فيها فخرجن يبكين بحرقة إلا واحدة خرجت وبيدها رأس الجندي وقالت هل كنتم تظنون أن اتركه يغتصبني دون أن أقتله أو يقتلني”.

وأضاف محمد: “نظرن النساء لبعضهن وقررن قتلها، حتى لا تتعالى عليهن بشرفها فهجموا عليها وقتلوها، حيث، قتلوا الشرف ليحيا العار”، مشبهاً ذلك بما يحدث مع الكويت التي تؤكد رفضها للتطبيع مع إسرائيل وأنها ستكون آخر دولة تقدم على ذلك.

#تدل_دربها

دخل جنود الاحتلال لبلدة

واغتصبوا النساء فيها

فخرجن يبكين بحرقه

الا واحدة خرجت وبيدها رٲس الجندي

وقالت:

هل كنتم تظنون أن اتركه يغتصبني

دون ان اقتله او يقتلني

فنظرن النساء لبعضهن وقررن قتلها

حتى لا تتعالى عليهن بشرفها فهجموا عليها وقتلوها

حيث

قتلوا الشرف ليحيا العار — جعفر محمد (@jaafarmohamed1) September 19, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الإعلامي الكويتي، مؤكدين على صحة كلامه، وأن الإمارات تسعى لجعل كل الدول تحذو حذوها وتطبع مع إسرائيل.

مؤلمة وتنطبق على واقعنا للأسف المفاهيم تغيرت الخطا صار صح والصح اذا حصل مستغرب المعادلات مقلوبة — بدر فاضل (@baderfadhel1) September 19, 2020

واقع المطبعين هالايام. الله يستر من القادم. — albadry35. (@sendibad22) September 19, 2020

هذا وضع الكويت مع التطبيع — ابوسالم الذرب (@Kwt_2035) September 19, 2020

هي الكويت — it’s me panthera (@ItPanthera) September 19, 2020

العار مايحيا ابد والناس تندل دربها

والشرف باين بيرقه لو حاولو ذبحه

اجناس خلق الله ترى والطير تتبع سربها

الحق واضح معلمه بصوات منبحه

أما التي قتلت

أولا شهيده لدفاعها عن الشرف.

اثنين لها علم تنتفع به بعد وفاتها

ثلاثه سطرت لنا درس في التأريخ أن الشرف يحيا

والعار ميت — Bin Faran (@bin_faran) September 20, 2020

وفي وقت سابق، أصدرت القوى السياسية في الكويت بياناً نارياً رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي، والتي ادعى فيها اقتراب انضمام الكويت لاتفاق السلام والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مؤكدة رفضها التام وإدانتها لتصريح الرئيس الأمريكي.

وقالت القوى السياسية الكويتية في بيانها الذي تناقلته وسائل الإعلام: “من منطق دستوري أقرته المادة الأولى من الدستور بأن شعب الكويت جزء من الأمة العربية وقانوني حدده مرسوم عام 1967، والذي لا زال سارياً، القاضي باعتبار الكويت في حالة حرب دفاعية مع العصابات الصهيونية، ووفاءً لشهدائنا الكويتيين في الحروب العربية المختلفة ضد الكيان الصهيوني ومن موقف أخلاقي إنساني يقضي بالوقوف مع المظلوم ضد الظالم القاتل، مغتصب الأرض والعرض، تستنكر القوى السياسية الموقعة أدناه تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يزعم فيه أن الكويت متحمسة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل”.

وتابع البيان قائلاً: “فالكويت حكومة وشعباً يأبى تاريخها المشرف ومواقفها الراسخة أن تتنكر لقيمها وثوابتها الداعمة للحق العربي الفلسطيني منذ اندلاع الصراع العربي الصهيوني وعبر جميع المراحل، والكويت لن تتناسى دماء الشهداء وعذابات الأمهات والأطفال والأسرى والجرحى، وتضحيات الأجيال طوال عقود القهر والعدوان الصهيوني على فلسطين والقدس الشريف”.

وطالبت القوى السياسية خلال بيانها مجلس الأمة الكويتي “بإعطاء قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني صفة الاستعجال، وقاية للكويت من الابتزاز والضغوطات المتوقعة قادمة”.

كما حثت القوى السياسية في بيانها الأفراد والجماعات وقوى المجتمع المدني بالبلاد بالتحرك الفعال لإقرار هذا القانون لتوفير الحماية الشعبية الصلبة للقرار الحكومي الرسمي الرافض لهذا التطبيع المذل، على حد وصفها.

ويشار إلى أنه وبحسب ما قالت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، فإن الرئيس دونالد ترمب توقع انضمام الكويت ونحو سبع دول إلى قافلة الدول التي تطبع مع إسرائيل.

وتابع ترمب في تصريحه: “التقيت الأمير ناصر صباح الأحمد الصباح والوفد الكويتي، أظهروا حماساً لتوقيع اتفاقية السلام وأعتقد أنهم سينضمون إليها سريعا”.

وكانت كل من الإمارات والبحرين قد أنهيتا توقيع اتفاقياتي تطبيع وسلام مع الكيان الإسرائيلي وبرعاية أمريكية، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفي وقت سابق، أكدت الكويت رفضها فتح المجال الجوي الخاص بها أمام الطائرات الإسرائيلية، مشددةً على أنها ترفض التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية بشكل عادل، وأنها ستكون آخر دولة تطبع مع إسرائيل.

وسابقاً، وقع عدد كبير من نواب مجلس الامة الكويتي على عريضة ترفض اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، وتطالب بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية قبل الحديث عن التطبيع العربي مع إسرائيل.

وتؤكد الكويت التزامها بمبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية عام 2002 والتي تعتبر حل القضية الفلسطينية مدخلاً للتطبيع العربي مع إسرائيل.

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