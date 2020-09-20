السلطان قابوس
السلطان قابوس
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“فيديو” نادر للسلطان قابوس يثير تفاعلا واسعا بين العمانيين وهذا ما قاله عن “التزوير وخفاياه ومن يقف خلفه”

كتب وطن
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أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو للسلطان العماني الراحل قابوس، يتحدث فيه حول موضوع الذي يحصل في عمان ودول العالم في أمور عديدة، وذلك بالتزامن مع الحملة التي أطلقها نشطاء عمانيون ضد المزورين والشهادات المزورة في البلاد، والتي لا تستوفي الشروط الأكاديمية والعلمية لاعتمادها.

 

وقال السلطان العماني الراحل في المقطع المتداول على نطاق واسع والذي رصدته “وطن”: “فقط للتباهي يعني أنا فلان عندي شهادة، ونعلم أيضاً أنه العديد من البلدان، إن كان شهادة ثانوية أو معاهد أو جامعية، بعضها تزوّر، وهذه حقيقة وليس خيال، فجهات التزوير أصبحت محترفة، في هذا الشأن”.

 

 

وتابع السلطان العماني الراحل الذي حكم البلاد مدة نصف قرن من الزمان: “لأنه في هناك من يقول هذا جاي من أي بلاد أخرى ليدرس هنا، هذا ما يهمني يكون على معرفة حقيقية أو لا يكون، لأنه هو اليوم جاي وبكرة ساير، وإذا كان هو عنده رغبة أنه يشتري هذه الورقة أو هذه الشهادة المزورة فليكن”

 

وأضاف: “ونحن في هذه البلد ننتبه لمثل هذه الأمور، والبعض يعلم أن هناك شهادات لا نقبلها كانت جامعية أو شهادات أخرى، ما لم نتأكد أنها شهادة حقيقية”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع المتداول لحديث السلطان العماني، مؤكدين على إرثه الكبير في كل المجالات التي أسست لدولة قوية ومتشابكة، وقادرة على وضع معايير خاصة بها على أي مستوى سواء كان علمياً أو ثقافياً أو اجتماعياً.

 

 

 

وأضاف معلق آخر رأيه وقال: “غض الطرف عن الشهادات الوهمية لا مبرر له، وعدم التحرك في منع هذه الظاهرة، هو كمن يساهم ويساعد على المزيد من الشهادات الوهمية والمزورة، أكان يعلم أو لا يعلم فهو شريك في المفسدة … والذين يدافعون عن الشهادات الوهمية بأساليبهم المختلفة يجب ملاحقتهم ومحاسبتهم”.

 

 

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