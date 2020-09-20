شمس الكويتية
شمس الكويتية
حياتنا

فيديو لـِ “شمس” الكويتية “سكرانة” وترقص في ملهى ليلي يثير ضجةً واسعة!

كتب وطن
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أثارت الفنانة الكويتية “” جدلاً برقصها في على أنغام أغنيتها “”، وأغنية “بم بم” للفنان المصري .

وظهرت “شمس” بالفيديو الذي رصدته “وطن” وهي ترتدي تيشرت بلا أكمام وبنطلون أسود وترقص مع إحدى صديقاتها مُعلقة :”من مصر أم الدنيا”.

ورجح الجمهور أن شمس في حالة غير طبيعية بسبب رقصها بهذه الطريقة المبتذلة، واصفين ماتمر به بـ”المراهقة المتأخرة”، ومحاولة لفت الأنظار إليها فقط.

وأثارت شمس قبل أيام جدلاً واسعاً بين جمهورها بطريقة ترويجها لأغنيتها الجديدة “كهربا” قبل طرحها.

ونشرت شمس صورتها وهي ترتدي “هوت شورت”، وتجلس بطريقة فاضحة خادشة للحياء كشفت أجزاءً حساسة من جسدها.

وطرحت شمس برومو أغنية “كهربا” والتي تعد أولى أغنيات ألبومها الجديد باللهجة المصرية، والذي يحمل اسم “شيزوفرينيا”.

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