فجر السعيد
فجر السعيد
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“نحن متحمسون”.. فجر السعيد تُنبه ترامب وترسم له قواعد الانبطاح الذي تحلم به وترجوه من الله!

كتب وطن
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عادت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، ، إلى التأكيد على تأييدها تطبيع العلاقات مع ، منوهةً إلى أنها لا يمكنها فرض الأمر على حكومة بلادها.

 

وكتبت السعيد في تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أنا مواطنة كويتية مع والسلام مع ولكن لا حق لي في فرض هذا الموضوع على الدول لأن هالموضوع يحتاج قرار حكومي بالأول مستند على مبررات هذا الإتجاه وأسبابه ثم تسانده اغلبيه برلمانيه ليصبح نافذاً”.

 

وأتبعت السعيد تغريدتها بمقطع فيديو للرئيس الأمريكي وهو يقول: “عقدنا اجتماعا جيدا بالأمير، أعتقد أننا نفهم بعضنا، الكويتيين متحمسون بعد توقيع والبحرين معاهدتي التطبيع مع إسرائيل وأعتقد بأن ستنضم إلى هاتين الدولتين”.

 

وعلقت السعيد على المقطع بقولها: “فهموا #ترامب إن اللي إجتمع وياه هو الشيخ #ناصر_صباح_الأحمد الإبن الأكبر لأمير الكويت وليس أمير الكويت ولقبه #شيخ وليس #أمير “.

 

وأضافت: “مع إحترامي للحماس للتطبيع الذي أبداه وأشار له الرئيس ترامب في #خطابه فبالكويت إبن الأمير ليس له صفه قانونيه تتيح له التفاوض او اتخاذ القرار حسب الدستور”.

 

وتسعى كلاً من إسرائيل وأمريكا إلى جر الكويت للتطبيع مع إسرائيل واللحاق بركب الإمارات والبحرين وتوقيع اتفاقية عار عربية جديدة، خاصة بعد المواقف المشرفة للكويت والتي أكدت فيها أنها ستكون آخر دولة تطبع مع إسرائيل وشرطها حل عادل للقضية الفلسطينية.

 

وكان قد منح ترامب وسام الاستحقاق العسكري لأمير الكويت في البيت الأبيض، وتسلم الشيخ ناصر الأحمد الصباح هذا الوسام بالنيابة عن والده، دون التطرق إلى ما تحدث به الرئيس الأمريكي.

 

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