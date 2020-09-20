“نحن متحمسون”.. فجر السعيد تُنبه ترامب وترسم له قواعد الانبطاح الذي تحلم به وترجوه من الله!

عادت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، فجر السعيد، إلى التأكيد على تأييدها تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، منوهةً إلى أنها لا يمكنها فرض الأمر على حكومة بلادها.

وكتبت السعيد في تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أنا مواطنة كويتية مع التطبيع والسلام مع إسرائيل ولكن لا حق لي في فرض هذا الموضوع على الدول لأن هالموضوع يحتاج قرار حكومي بالأول مستند على مبررات هذا الإتجاه وأسبابه ثم تسانده اغلبيه برلمانيه ليصبح نافذاً”.

انا مواطنه #كويتيه مع التطبيع والسلام مع #إسرائيل ولكن لا حق لي في فرض هذا الموضوع على #الدوله لإن هالموضوع يحتاج قرار حكومي بالأول مستند على مبررات هذا الإتجاه وأسبابه ثم تسانده اغلبيه برلمانيه ليصبح نافذاً.. #فهمتوا — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 18, 2020

وأتبعت السعيد تغريدتها بمقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقول: “عقدنا اجتماعا جيدا بالأمير، أعتقد أننا نفهم بعضنا، الكويتيين متحمسون بعد توقيع الإمارات والبحرين معاهدتي التطبيع مع إسرائيل وأعتقد بأن الكويت ستنضم إلى هاتين الدولتين”.

وعلقت السعيد على المقطع بقولها: “فهموا #ترامب إن اللي إجتمع وياه هو الشيخ #ناصر_صباح_الأحمد الإبن الأكبر لأمير الكويت وليس أمير الكويت ولقبه #شيخ وليس #أمير “.

وأضافت: “مع إحترامي للحماس للتطبيع الذي أبداه وأشار له الرئيس ترامب في #خطابه فبالكويت إبن الأمير ليس له صفه قانونيه تتيح له التفاوض او اتخاذ القرار حسب الدستور”.

فهموا #ترامب إن اللي إجتمع وياه هو الشيخ #ناصر_صباح_الأحمد الإبن الأكبر لأمير الكويت وليس أمير الكويت ولقبه #شيخ وليس #أمير .. ومع إحترامي للحماس للتطبيع الذي أبداه وأشار له الرئيس ترامب في #خطابه فبالكويت إبن الأمير ليس له صفه قانونيه تتيح له التفاوض او اتخاذ القرار حسب الدستور pic.twitter.com/Lpnvs3tgOO — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 18, 2020

وتسعى كلاً من إسرائيل وأمريكا إلى جر الكويت للتطبيع مع إسرائيل واللحاق بركب الإمارات والبحرين وتوقيع اتفاقية عار عربية جديدة، خاصة بعد المواقف المشرفة للكويت والتي أكدت فيها أنها ستكون آخر دولة تطبع مع إسرائيل وشرطها حل عادل للقضية الفلسطينية.

وكان قد منح ترامب وسام الاستحقاق العسكري لأمير الكويت في البيت الأبيض، وتسلم الشيخ ناصر الأحمد الصباح هذا الوسام بالنيابة عن والده، دون التطرق إلى ما تحدث به الرئيس الأمريكي.

تشرفت اليوم ونيابة عن سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح شافاه الله وعافاه باستلام وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 1️⃣@WhiteHouse pic.twitter.com/Y33YPKtGx3 — ناصر صباح الأحمد الصباح (@nsaalsabah) September 19, 2020

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