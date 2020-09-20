“صدقت الرؤيا”.. “شاهد” هكذا صمد أمير قطر في وجه المتآمرين وهذا ما قاله في خطابه التاريخي الذي جلطهم

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الأنباء التي تتحدث عن حلول مرتقبة للازمة الخليجية، تداول مقطع فيديو لكلمة أمير قطر تميم بن حمد التي ألقاها في اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة في التاسع عشر من سبتمبر 2017 وأشاد فيها بصمود أبناء بلاده بوجه الحصار الجائر.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، واعيد نشره في الذكرى الثالثة للخطاب التاريخي الذي جلط المتآمرين وحرق دمهم من على منبر الأمم المتحدة، قال الأمير تميم: “اعبر عن اعتزازي بشعبي القطري ومعهم المقيمين على أرض قطر من مختلف الجنسيات والثقافات، فقد صمد هذا الشعب في ظروف الحصار ورفض الإملاءات بغزة وكبرياء”.

وأضاف الأمير تميم: “اصر القطريون على استقلالية قرار بلادهم السيادي وحافظوا على رفعه وأخلاقية ورقي هذا البلد رغم الحملة الشرسة ضدنا”.

#خطاب_الصمود كان في مثل هذا

اليوم ١٩/٩/٢٠١٧

وسام شرف لكل #قطر

وستذكره الاجيال وتاريخ فـ #قطر لم تنحني بل ستقامة في الحصار بقيادة

سموه حفظ الامير #المفدي

#كلمة_تميم_المجد_في_الأمم_المتحدة pic.twitter.com/nNzkNEUWEO — هـنـوفـ 66 (@HunoofQ) September 19, 2020

وفي وقت سابق، أكدت قطر والولايات المتحدة، في بيان مشترك بين البلدين، ضرورة إعادة الوحدة لمجلس التعاون الخليجي وإنهاء حصار الدوحة الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ أربع سنوات دون أسباب حقيقية.

وقال البيان المشترك، الذي صدر عن وزارتي الخارجية القطرية والأمريكية، إن واشنطن والدوحة بحثتا في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين الأزمة الخليجية بين قطر ودول أخرى في المنطقة، مؤكدتان قلقهما إزاء العواقب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضارة للأزمة الخليجية على المنطقة.

وأوضح البيان، أن الدوحة وواشنطن أكدتا على دعمهما المستمر لمجلس تعاون خليجي قوي وموحد، يركز جهوده على ضمان مستقبل آمن ومزدهر للجميع في المنطقة والتصدي للتهديدات الإقليمية، مشيراً إلى أن قطر شكرت الولايات المتحدة على دعم جهود الوساطة الكويتية “على أساس احترام سيادة واستقلال دولة قطر”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن مساع أمريكي لفرض حل للأزمة الخليجية التي تسبب بها حصار قطر عام 2017، وسط أنباء عن فرض الولايات المتحدة قراراً على السعودية والإمارات بالعمل على حل الأزمة بالقريب العاجل.

وحسب الترجيحات الإعلامية فإنه من المتوقع أن تشهد الأزمة الخليجية انفراجة قريبة قد تكون قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر عقدها في تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، والتي يتنافس فيها دونالد ترامب وجون بادين على منصب الرئاسة.

وفي سياق ذي صلة، قال تيموثي لندركينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج، إن واشنطن أجرت الكثير من المشاورات بشأن الحصار المؤسف على قطر منذ بدايته في حزيران/يونيو 2017.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “هذه المشاورات كانت على مستوى وزير الخارجية أو أنا بنفسي أو الجنرال زيني أو مؤخرا مع رحلة جاريد كوشنر إلى المنطقة، وراجعنا دراسات كثيرة ودرسنا الكثير من الأفكار المختلفة، وحرصنا في الآونة الأخيرة على تحقيق فتح المجال الجوي للطائرات حتى لا تضطر إلى التحليق فوق إيران، لأن التحليق فوق إيران يجلب الأموال إلى الخزائن الإيرانية”.

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