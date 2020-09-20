“شاهد” مصريون كسروا حاجز الخوف وصرخوا في وجه السيسي وهذا ما فعلوه بالشرطة عندما حاولت الاعتداء عليهم

شهدت قرية “الكداية” في إطفيح بمحافظة الجيزة المصرية، اشتباكات بين المواطنين والشرطة، تخللها إحراق لسيارات الشرطة، وهروب عناصرها من وجه المواطنين الغاضبين وذلك ضمن حملة التظاهر التي دعا لها المقاول المصري المقيم بالخارج محمد علي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع مصورة توثق لحظة قيام المواطنين بالهجوم على سيارة الشرطة ومن ثم قلبها على الأرض بعد حرقها، وسط تجمع للمئات من الناس وغياب لعناصر الشرطة الذين غادروا المكان على الفور، نظراً للغضب الكبير الذي يسيطر على المواطنين الغاضبين.

كما وأظهر مقطع فيديو قيام المواطنين بإحراق سيارة الشرطة، بعد أن قاموا بتكسيرها بالحجارة.

إحراق سيارة للشرطة أهالي قرية الكداية بأطفيح في الجيزة يشعلون النار بسيارة شرطة بعد تحطيمها Gepostet von ‎الجزيرة – مصر‎ am Sonntag, 20. September 2020

ووثق مقطع ثالث جرى تداوله عبر مواقع التواصل هجوم المئات من أبناء قرية الكداية على سيارات وعناصر تابعين للشرطة المصرية، جاءوا لمحاولة السيطرة على الأمور المنفلتة هناك.

وليست هذه الحادثة الأولى التي تقع بين المواطنين المصريين وشرطتهم، حيث شهدت مدينة العاشر من رمضان في المنطقة الشرقية للعاصمة المصرية القاهرة، اشتباكات عنيفة بين مواطنين في أحد الأسواق، وعناصر من الشرطة، الذين انسحبوا من المكان نظراً لغزارة الحجارة والزجاجات الحارقة التي انهالت عليهم من قبل الناس، قبل أن تأتي مدرعة وإمدادات عسكرية كبيرة، لبسط السيطرة على الأمور.

هذا وتشهد منطقة ميدان التحرير ووسط البلد بالعاصمة المصرية، حالة تشديد أمني كبيرة من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، نظراً لتوافق تاريخ اليوم “20 سبتمبر” مع دعوات المواطنين المصريين للنزول والتظاهر لإسقاط رئيس النظام عبد الفتاح السيسي ونظامه القائم، بعد دعوة المقاول محمد علي.

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