عبدالله النفيسي
عبدالله النفيسي
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“شاهد” لماذا حمد الدكتور عبدالله النفيسي الله على أنه يعيش بالكويت لحظة خروجه من المحكمة بتهمة الإساءة لـ ابن زايد؟

كتب وطن
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تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في ، مع مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق حديث الدكتور والمفكر الكويتي البارز عبد الله النفيسي، بعد خروجه من الجنايات في بلاده في قضية “أمن دولة” بتهمة الإساءة لدولة .

 

وقال الدكتور النفيسي في المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” على حساب “المجلس” الشهير بتويتر :”شعوري عظيم، أنا أحمد الله إن انا بالكويت، وأحمد الله إنه الكويت لا زالت محتفظة بالروح المؤيدة للرأي السديد والرأي الرشيد.”

 

وتابع المفكر الكويتي في حديثه: “أنا أعتقد أن الجيل الجديد يعظم هذه الحريات وهذه الدستورية وهذه الروح التي فيها الكثير من الاحتشام السياسي، لأنني سمعت كلام من هيئة المحكمة الموقرة لا يُقال في أي قطر عربي، يعني أن يجتهد المستشار لكي يسمع المزيد من الدفوع، هذا كافي.”

 

وزاد عادل عبد الهادي المحامي الخاص للدكتور عبد الله النفيسي، من خلال حديثه بالمقطع ذاته أن المحكمة حجزت الدعوى في جلسة خاصة يوم ثلاثين سبتمبر، مؤكداً بأن الدكتور النفيسي لم يصدر منه أي إساءة لأحد.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث المفكر الكويتي، معبرين عن تضامنهم الكامل معه في التهمة الموجهة له، ومؤكدين على حق الدكتور وكل مواطن كويتي بالتعبير عن رأيه وعن موقفه السياسي.

 

 

 

فيما قال آخر: ” والله إنها لأكبر سيئة في حق الشعب أن يقف مثقفوها أمام محاكم بسب راي او تعليق واكبر وصمة عار أن يقف شخص أمام الاعلام يطالب بالإعدام بسبب رايه لعضو مجلس أمه اكتسب بالتصويت ما يفوق ٢٩ وهي اكبر نسبة تصويت حصلت بتاريخ الخليج”.

 

 

ويمثل الداعية الكويتي منذ أشهر أمام محكمة الجنايات الكويتية بتهمة الإساءة لدولة خليجية، ولم يصدر حتى اللحظة أي حكم نهائي من قبل المحكمة بحق النفيسي.

 

ومعروف عن الدكتور عبدالله النفيسي مواقفه المهاجمة لصفقة القرن ولاتفاقيات السلام المزعومة التي أبرمتها الإمارات مع الكيان الإسرائيلي.

 

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