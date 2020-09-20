“شاهد” لماذا حمد الدكتور عبدالله النفيسي الله على أنه يعيش بالكويت لحظة خروجه من المحكمة بتهمة الإساءة لـ ابن زايد؟

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مع مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق حديث الدكتور والمفكر الكويتي البارز عبد الله النفيسي، بعد خروجه من محكمة الجنايات في بلاده في قضية “أمن دولة” بتهمة الإساءة لدولة الإمارات.

وقال الدكتور النفيسي في المقطع المتداول والذي رصدته “وطن” على حساب “المجلس” الشهير بتويتر :”شعوري عظيم، أنا أحمد الله إن انا بالكويت، وأحمد الله إنه الكويت لا زالت محتفظة بالروح المؤيدة للرأي السديد والرأي الرشيد.”

فيديو/ الدكتور عبدالله النفيسي بعد خروجه من محكمة الجنايات في قضية «أمن دولة» عن تهمة الإساءة إلى الإمارات قبل قليل: سمعت كلام من هيئة المحكمة الموقرة لا يُقال في أي قطر عربي. pic.twitter.com/dNRNJY3UEK — المجلس (@Almajlliss) September 20, 2020

وتابع المفكر الكويتي في حديثه: “أنا أعتقد أن الجيل الجديد يعظم هذه الحريات وهذه الدستورية وهذه الروح التي فيها الكثير من الاحتشام السياسي، لأنني سمعت كلام من هيئة المحكمة الموقرة لا يُقال في أي قطر عربي، يعني أن يجتهد المستشار لكي يسمع المزيد من الدفوع، هذا كافي.”

وزاد عادل عبد الهادي المحامي الخاص للدكتور عبد الله النفيسي، من خلال حديثه بالمقطع ذاته أن المحكمة حجزت الدعوى في جلسة خاصة يوم ثلاثين سبتمبر، مؤكداً بأن الدكتور النفيسي لم يصدر منه أي إساءة لأحد.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع حديث المفكر الكويتي، معبرين عن تضامنهم الكامل معه في التهمة الموجهة له، ومؤكدين على حق الدكتور وكل مواطن كويتي بالتعبير عن رأيه وعن موقفه السياسي.

للاسف عقليه نفس عقلية الدكتور عبدالله النفيسي وتاريخ طويل من العطاء السياسي والتعليمي عميد سابق علوم سياسيه وعضو مجلس امه تجرجرونه فالمحاكم!

فقط عشانه ابدى رايه🤔 اين الدمقراطيه اللي كنا نتنفسها — بوفهد (@TKCDydahcD6yN8x) September 20, 2020

الدكتور عبد الله النفيسي هامة وقامة كويتية برنامجه حظى بمتابعة واسعة عربيا وتكفي عضويته بمجلس ٨٥

وبينما تحاسبه الكويت، تترك الامارات سفهاء مغردينها يسيءون لنا دون عقاب

الحكومة تحتاج تتخلص من نهج فضة قلبها ابيض 😡 — A🇰🇼 (@aajfm1_Q8) September 20, 2020

فيما قال آخر: ” والله إنها لأكبر سيئة في حق الشعب أن يقف مثقفوها أمام محاكم بسب راي او تعليق واكبر وصمة عار أن يقف شخص أمام الاعلام يطالب بالإعدام بسبب رايه لعضو مجلس أمه اكتسب بالتصويت ما يفوق ٢٩ وهي اكبر نسبة تصويت حصلت بتاريخ الخليج”.

والله انها لاكبر سيئه في حق الشعب ان يقف مثقفوها امام محاكم بسب راي او تعليق واكبر وصمة عار ان يقف شخص امام الاعلام يطالب بالاعدام بسبب رايه لعضو مجلس امه اكتسب بالتصويت ما يفوق ٢٩ وهي اكبر نسبة تصوية حصلت بتاريخ الخليج 👋 — مهندس مدني و مطور تطبيقات (@kuw19551) September 20, 2020

ويمثل الداعية الكويتي منذ أشهر أمام محكمة الجنايات الكويتية بتهمة الإساءة لدولة خليجية، ولم يصدر حتى اللحظة أي حكم نهائي من قبل المحكمة بحق النفيسي.

ومعروف عن الدكتور عبدالله النفيسي مواقفه المهاجمة لصفقة القرن ولاتفاقيات السلام المزعومة التي أبرمتها الإمارات مع الكيان الإسرائيلي.

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