والده وأشقائه وقفوا يضحكون.. “شاهد” طفل سعودي يُخرج عضوه الذكري لمعلمه أثناء درس عن بُعد!

وجّه النائب العام في السعودية، سعود المعجب، باستدعاء شخص عرض مقطع فيديو على إحدى المنصات التعليمية الإلكترونية، طفلاً في مشاهد مخلة بالآداب وفيها إساءة للتعليم.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر بالنيابة العامة قوله إن توجيه النائب العام جاء بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، وبناءً على المادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة.

وأضاف المصدر أن التوجيه تضمن التحري والتأكد من كونه الشخص المعني بالإجراء، ومباشرة التحقيق معه وإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأكد أن ما قام به المذكور يُعد من صور الإيذاء المحظورة، إذ جرّم نظام حماية الطفل كافة السلوكيات المنطوية على مخاطبة غرائز الطفل الجنسية أو إثارتها أو استخدام الأطفال في مشاهد مخلة بالآداب أو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو لطفل يُظهر عضوه الذكري على المنصة التعليمية الإلكترونية، بينما والده وأشقائه يضحكون بجانبه، ما فجر موجة غضب حينها.

النيابة العامة تحقق مع شخص استغل أحد الأطفال في الإساءة للتعليم بعد أن اظهر عورته من خلل فيديو عبر #المنصة_التعليمية .. ! pic.twitter.com/TuOQXo8fNe — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 19, 2020

ولم يكن هذا السلوك المُشين هو الأول الذي تم رصده على المنصة التعليمية بالسعودية، فقد انتشر فيديو قبل أيام لطالب بالمرحلة الابتدائية يدخن أثناء التعليم عن بعد.

فيديو لطالب بالمرحلة الابتدائية يدخن أثناء التعليم عن بعد .. !#المنصة_التعليمية pic.twitter.com/afUAwZEtlG — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 16, 2020

واستأنفت السعودية الدراسة لجميع المراجل التعليمية في المدارس الحكومية السعودية عن بعد في الأسابيع السبعة الأولى من العام الدراسي الجديد، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك