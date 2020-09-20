التعليم عن بعد
التعليم عن بعد
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والده وأشقائه وقفوا يضحكون.. “شاهد” طفل سعودي يُخرج عضوه الذكري لمعلمه أثناء درس عن بُعد!

كتب وطن
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وجّه   في ، ، باستدعاء شخص عرض مقطع فيديو على إحدى ، طفلاً في مشاهد مخلة بالآداب وفيها إساءة للتعليم.

 

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر بالنيابة العامة قوله إن توجيه النائب العام جاء بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، وبناءً على المادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة.

 

وأضاف المصدر أن التوجيه تضمن التحري والتأكد من كونه الشخص المعني بالإجراء، ومباشرة التحقيق معه وإكمال المقتضى النظامي بحقه.

 

وأكد أن ما قام به المذكور يُعد من صور الإيذاء المحظورة، إذ جرّم نظام حماية الطفل كافة السلوكيات المنطوية على مخاطبة غرائز الطفل الجنسية أو إثارتها أو استخدام الأطفال في مشاهد مخلة بالآداب أو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.

 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا فيديو لطفل يُظهر عضوه الذكري على المنصة التعليمية الإلكترونية، بينما والده وأشقائه يضحكون بجانبه، ما فجر موجة غضب حينها.

 

ولم يكن هذا السلوك المُشين هو الأول الذي تم رصده على المنصة التعليمية بالسعودية، فقد انتشر فيديو قبل أيام لطالب بالمرحلة الابتدائية يدخن أثناء .

 

واستأنفت السعودية  الدراسة لجميع المراجل التعليمية في المدارس الحكومية السعودية عن بعد في الأسابيع السبعة الأولى من العام الدراسي الجديد، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

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