“عارية على كتف رجلين”.. “شاهد” صافيناز تثير موجة غضب واسعة بما ظهرت عليه في أحدث حفلاتها!

شاركت الراقصة الروسية صافيناز جمهورها، صورة ومقطع فيديو جديدين لإحدى المناسبات التي قامت بإحيائها مؤخراً.

وظهرت صافيناز بفيديو نشرته عبر “انستجرام” ورصدته “وطن”، وهي ببدلة رقص شبه عارية وتجلس على الأرض بطريقة غريبة وترقص أثناء جلوسها.

وعلقت صافيناز على المقاطع قائلة: “أحب الرقص، الرقص هو الحب”.

كما ظهرت بصورة من نفس الحفلة وهي تجلس بطريقة جريئة على عصا مُركزة أطرافها على كتفي رجلين، وجسدها شبه عاري.

وأثارت صور صافيناز موجة من التعليقات الناقدة لجرأتها، واصفين جسدها باللحم”الرخيص”.

الجدير بالذكر أن بداية صافيناز كانت في رقص الباليه، لكنها تحولت إلى الرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة.

وبدأ يذيع صيت صافيناز بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم “القشاش” الذي عُرض عام 2013، ثم شاركت فى العديد من الأعمال السينمائية كـ”أبو البنات، وعيال حريفة، و30 يوم فى العز، وحياتى مبهدلة”.

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