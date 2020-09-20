“شاهد” بعدما ظهرت بروب الاستحمام وكشفت صدرها.. القبض على مريم حسين في دبي والفنانة تنهار

أفادت وسائل إعلام إماراتية بأنه تم إلقاء القبض على الفنانة المغربية مريم حسين، لتنظيمها حفلين لعيد ميلادها في مطعمين مختلفين في الإمارة، بطريقة انتهكت التدابير الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب مواقع محلية إماراتية فإن الفنانة أقامت الحفلين بحضور أشخاص عديدين، دون كمامات أو تباعد.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال سالم الجلاف، في شرطة دبي، إن إلقاء القبض على الفنانة جاء بعد نشرها فيديو على موقع التواصل الاجتماعي (سناب شات)، تُظهر فيه احتفاءها بعيد ميلادها بحضور معارفها، دون التزام بالتباعد الجسدي، ودون ارتداء الكمامات، وبمخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وذكرت المواقع الإماراتية أن العميد الجلاف شدد على أن قرار النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية توقع في بندها الرابع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة، أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون أبداً مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه، وبالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية في دبي، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ستتم مُخالفة المطعمين، لسماحهما بتنظيم حفلي عيد الميلاد، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وكانت مريم حسين أثارت حالة من الجدل حولها، بعد نشرها مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق أجواء عيد ميلادها، بدون أي مكياج أو تجميل.

وظهرت الفنانة عبر المقطع المتداول والذي رصدته وطن، حين كانت تحتفل من داخل منزلها بعدما أقامت الحفل العام بالمطعمين وسط أجواء عائلية وبحضور بعض أصدقائها، برفقة صديقتها، وهي ترتدي البيجاما، ومن دون أن تضع على وجهها أي مكياج أو تصفف شعرها، وخلال المقطع ظهر جزء من صدرها، وانتبهت له خلال التصوير وغطته قليلاً، ثم عاودت حديثها.

وعلقت الفنانة خلال المقطع على الاحتفال وقالت: “بدون أي مكياج من الحمام للاحتفال على طول”، مدللة على ظهورها على طبيعتها.

كما وانتشر مقطع فيديو آخر لمريم يُظهر التحضيرات الخاصة بالاحتفال، ومن ضمنها قالب الحلوى المميز، والذي اختارته من غزل البنات، وبدت في المقطع وهي تحاول التهامه وصنع مشهد طريف لها.

وتتعمد الفنانة مريم حسين إثارة الجدل بين متابعيها بين كل حين وآخر كان آخرها ظهورها عبر مقطع على موقع سناب شات تشرح فيه كيف نجت من الاختناق لمتابعيها.

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