“شاهد” الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يوجّه صفعة قويّة لـِ”محمد بن زايد” ويعلنها بكلّ شجاعة

وجّه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون صفعة قوية للإمارات والسعودية والدول المطبعة، معلناً أن الجزائر “لن تشارك ولن تبارك الهرولة نحو التطبيع مع إسرائيل”.

وقال تبون: “أنا أرى أن هناك نوعا من الهرولة نحو التطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى مقدسة بالنسبة إلينا وللشعب الجزائري برمته”.

وتابع: “ليس هناك حل للقضية الفلسطينية إلا بدولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وإذا أعلنت هذه الدولة سيحل مشكلة الشرق الأوسط”.

وشدد على أن “مفتاح الحل لمشاكل الشرق الأوسط هو القضية الفلسطينية”.

وتصريحات تبون أول رد فعل رسمي من الجزائر بشأن توقيع الإمارات والبحرين، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل.

تصريحات الرئيس تبون جاءت خلال لقاءٍ مع وسائل إعلام محلية، نقل التلفزيون الجزائري الرسمي مقتطفات منها .

🔴الرئيس الجزائري #عبدالمجيد_تبون يوّجه صفعة قوية على وجه #الإمارات 🇦🇪 ومن سار في ركبها للإرتماء في حضن الإسرائيليين .. وبكلّ وضوح .. هذا موقف #الجزائر 🇩🇿 من #التطبيع 👇 Gepostet von watan am Sonntag, 20. September 2020

وثمنت حركة “حماس” تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ترفض التطبيع مع إسرائيل.

وعبر تويتر، قال القيادي البارز بالحركة، سامي أبو زهري: “نثمن في ‎حماس تصريحات الرئيس الجزائري، حول رفضه القاطع للتطبيع مع الاحتلال وتمسكه بدعم القضية الفلسطينية”.

وأضاف أبو زهري: “هذا تعبير عن أصالة الموقف الجزائري تجاه قضية فلسطين” .

وفي وقت سابق الأحد، أكدت الخارجية القطرية، في بيانها، موقفها الثابت بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، في تغريدة عبر “تويتر”: “نثمن عاليا تأكيد موقف دولة قطر الشقيقة (تجاه القضية الفلسطينية)”.

وأعاد عريقات تغريد بيان وزارة الخارجية القطرية، الذي أكد على موقف الدوحة الثابت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.