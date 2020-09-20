“شاهد” الإماراتي الشاذ جنسيا بدر خلف يرتدي الحجاب بعدما أعلن أنه “حامل”:”حجابي سر سعادتي”

تسبب الإماراتي المتشبه بالنساء بدر الخلف، في موجة جدل جديدة بين متابعيه بعدما نشر صورة له وهو يرتدي الحجاب ويضع المكياج بعد أيام من نشره صورة لاختبار حمل وزعمه أنه حامل.

وظهر الإماراتي المتشبه بالنساء وهو يرتدي الحجاب في صورة نشرها على حسابه بتويتر ورصدتها (وطن)، حيث علق على الصورة بالقول: حجابي سر سعادتي.

لتنهال عليه التعليقات الساخرة والناقدة التي أكدت أنه يبحث عن الشهرة وجذب المتابعين على حسابه، حتى ولو على حساب رجولته وكرامته.

يذكر أن خلف قام قبل يومين بنشر صورة له يدعي خلالها قيامه باختبار حمل ومرة أخرى يشتكي من آلام الدورة الشهرية ما أثار دهشة المتابعين وسط مطالبات بمحاسبته قانونيًا.

وتشغل قضايا التحول الجنسي الكثيرين خاصة إذ ارتبط الأمر بأحد المشاهير، آخرهم ما أثاره الإماراتي بدر خلف، من تساؤلات عن رغبته في التحول الجنسي إلى أنثي.

يرجع الجدل حول بدر خلف، إلى تغيير هيئته إلى أنثى من خلال تطبيق “فيس آب”، ووضعه تلك الصورة على “بروفايل” صفحته على مواقع التواصل، ظاهرًا بشعر بني لامع متوسط الطول، فيما تكفل التطبيق في وضع مكياج له وإخفاء الشارب.

وكان آخر تقليعات بدر، حين تجاوز حدوده في عيشه بدور أنثى، مُخالفاً الطبيعة التي خُلق عليها حين تحدث عن وقت الدورة الشهرية أو الطمثية التي تخص النساء فقط.

وكتب بدر خلف تغريدة تحدث فيها عن نفسيته حين يأتي موعد الدورة الشهرية، وقال: “نفسيتي وقت الدورة نفسية حرمه سمينه تعيش في شقة مستأجره عندها خمسطعشر طفل مهبول وزوجها مقرف ويشرب خمر ويضربها وأهلها متبرين منها”.

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