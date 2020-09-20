طقوس يهودية في دبي
طقوس يهودية في دبي
Videoالهدهد

“شاهد” الإسرائيليون صاروا “أصحاب بلد” في الإمارات وأخذوا راحتهم والفضل لـ”ابنهم البار” محمد بن زايد

كتب وطن
0

نشرت صفحة “ تتكلم بالعربية” بتويتر والتابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو أثار حالة من الجدل، يظهر من خلاله حاخام الجالية اليهودية في دولة العربية المتحدة ينفخ البوق اليهودي “الشوفار”، وذلك في إمارة ، بمناسبة حلول رأس .

 

وتحتفل الجالية اليهودية في دولة الإمارات هذه السنة للمرة الأولى برأس السنة العبرية، بعد الإعلان عن اتفاق السلام المزعوم بين الإمارات وإسرائيل، برعاية أمريكية.

 

حاخام يهودي ينفخ البوق في دبي

حاخام الجالية اليهودية في دولة الإمارات ينفخ البوق اليهودي (الشوفار) في دبي بمناسبة حلول رأس السنة العبرية

Gepostet von ‎إسرائيل تتكلم بالعربية‎ am Freitag, 18. September 2020

 

وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع المقطع الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية، مطلقين عبارات الانتقاد والذم لولي عهد أبو ظبي ، والذي باع مقابل تنفيذ مخططه الخبيث بالمنطقة عبر الدعم الإسرائيلي.

 

وكان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد قد وقع في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاق النهائي نيابة عن بلاده مع الكيان الإسرائيلي.

 

واعتبرت القيادة الفلسطينية الخطوة الإماراتية والتي تبعتها خطوة بحرينية مماثلة، بمثابة الخيانة التاريخية للدين والوطن والقضية الفلسطينية، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ونضاله الممتد لعقود من أجل نيله حقوقه الوطنية والسياسية العادلة.

 

ويشار إلى أنه يقدر تعداد الجالية اليهودية في الإمارات بما قرابته 3 آلاف شخص غالبتهم في دبي، حيث يوجد كنيس واحد معروف، وهو مفتوح منذ عام 2008.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” بعدما ظهرت بروب الاستحمام وكشفت صدرها.. القبض على مريم حسين في دبي…

غير مصنف

رئيس “الصحفيين العمانية” يضع النقاط على الحروف ويُخرس المشككين بموقف…

حياتنا

“شاهد” الإماراتي الشاذ جنسيا بدر خلف يرتدي الحجاب بعدما أعلن أنه “حامل”:”حجابي سر…

الهدهد

“شاهد” لماذا حمد الدكتور عبدالله النفيسي الله على أنه يعيش بالكويت لحظة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.