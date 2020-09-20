صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
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لا أمان لخونة العرب.. “شاهد” إسرائيليون يرفعون علم فلسطين مكان أعلام الإمارات والبحرين

كتب وطن
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أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إقدام مجموعة من الناشطين الإسرائيليين على إزالة أعلام والبحرين التي رفعت بتل أبيب احتفالاً بانبطاح أبوظبي والمنامة للقرار الأمريكي الإسرائيلي.

 

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد رفع الناشطين الإسرائيليين أعلام فلسطين بدلاً من أعلام الدول المطبع مع ، وذلك بعد إنزال أعلام الإمارات والبحرين التي كانت بجوار العلم الإسرائيلي.

 

والمكان الذي يظهر في الفيديو هو جسر في مدينة نتنانيا بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وسبق أن قام الحساب التابع لخارجية الاحتلال “ في دول ” على “تويتر”، بنشر فيديو من ذات المكان، وتظهر فيه أعلام الإمارات والبحرين و”إسرائيل”.

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو ساخرين من الهرولة الإماراتية للتطبيع مع إسرائيل، والإذلال الذي شهده أعلام المطبعين والذي يعتبر رمزاً لسيادتهم.

 

وأقيمت، مساء الثلاثاء الماضي، مراسم توقيع اتفاقي بين الإمارات والبحرين من جهة و”إسرائيل” من جهة أخرى، في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

 

والجمعة، أعلنت البحرين التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس الماضي.

 

وتعد البحرين رابع دولة عربية وثاني دولة خليجية تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل، بعد مصر 1979، والأردن 1994، ثم الإمارات في 2020.

 

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