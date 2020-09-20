لا أمان لخونة العرب.. “شاهد” إسرائيليون يرفعون علم فلسطين مكان أعلام الإمارات والبحرين

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إقدام مجموعة من الناشطين الإسرائيليين على إزالة أعلام الإمارات والبحرين التي رفعت بتل أبيب احتفالاً بانبطاح أبوظبي والمنامة للقرار الأمريكي الإسرائيلي.

وحسب الفيديو، الذي رصدته “وطن”، فقد رفع الناشطين الإسرائيليين أعلام فلسطين بدلاً من أعلام الدول المطبع مع تل أبيب، وذلك بعد إنزال أعلام الإمارات والبحرين التي كانت بجوار العلم الإسرائيلي.

וכעת הסרטון (המעולה!) פעילי שלום אנונימיים שהחליפו את דגלי האמירויות שנתלו ברחבי נתניה על ידי העירייה, בדגלים שמזכירים לנו עם מי באמת צריך לעשות כאן שלום. אפשר לדבר הרבה על הציניות בהסכם הערב, אבל האמת שאין צורך – הלוואי ונעשה הסכם ציני גם עם השכנים האמיתיים שלנו pic.twitter.com/iRCpeTkuAp — שיר נוסצקי Shir Nosatzki (@shirnosa) September 15, 2020

والمكان الذي يظهر في الفيديو هو جسر في مدينة نتنانيا بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق أن قام الحساب التابع لخارجية الاحتلال “إسرائيل في دول الخليج” على “تويتر”، بنشر فيديو من ذات المكان، وتظهر فيه أعلام الإمارات والبحرين و”إسرائيل”.

مواطن اسرائيلي يتواجد في جسر السلام في مدينة نتانيا الاسرائيلية حيث يرفرف أعلام الإمارات البحرين وإسرائيل 🇮🇱🇦🇪🇧🇭 @idan_ronen pic.twitter.com/I6hMlQKYgW — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) September 14, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو ساخرين من الهرولة الإماراتية للتطبيع مع إسرائيل، والإذلال الذي شهده أعلام المطبعين والذي يعتبر رمزاً لسيادتهم.

اسرائليون يزيلون الاعلام الامارتية والبحرينية التي رفعت احتفالا بتطبيع الامارتي الاسرائيلي، ويرفعون مكانها الاعلام الفلسطينية من خان أمته لن يحترمه الآخرين ،#التطبيع_خيانة #الامارات pic.twitter.com/120KLNjhcn — فهد الشهراني Pilot 🇶🇦 (@fahadq6r6) September 20, 2020

الخائنون لا عهد لهم

🇦🇪🇧🇭🇸🇦 — ﮼حسين﮼البوحدود 🇶🇦 (@hhhaQatar) September 20, 2020

يزيلونها ممكن ونص لإنهم يهود ولا عندهم عهد وهم أصلاً يحتقرون العرب والمسلمين ويستاهلون الإحتقار من طبعوا معهم أما إنهم يحطون العلم الفلسطيني فمستحيل واللي بيكونون فالصورة مهوب هم يمكنهم عرب 48 — عبدالله (@abmqat2030) September 20, 2020

وأقيمت، مساء الثلاثاء الماضي، مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة و”إسرائيل” من جهة أخرى، في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

والجمعة، أعلنت البحرين التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس الماضي.

وتعد البحرين رابع دولة عربية وثاني دولة خليجية تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل، بعد مصر 1979، والأردن 1994، ثم الإمارات في 2020.

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