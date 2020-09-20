“سفالة منقطعة النظير”.. “شاهد” إماراتية لم تقدر على حبس مشاعرها الملتهبة تجاه الإسرائيليين وهذا ما فعلته دون خجل!

نشرت صفحة “إسرائيل في الخليج” بتويتر والتابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو تسبب بموجة من الجدل، يوثق ما قامت به مواطنة إماراتية تعبيراً منها عن حبها لـ”إسرائيل” وتأييد قرار التطبيع الخياني الذي اتخذه ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد.

وأظهر المقطع الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية ورصدته “وطن” قيام المواطنة الإماراتية بطبع علم إسرائيل على أظافرها، وبجانبه علم الإمارات، في محاولة منها للتعبير عن انتماءها للكيان الإسرائيلي، العدو الأول للشعب الفلسطيني ولكل عربي ومسلم.

ما اجمل اجواء السلام، مواطنة اماراتية تزيّن اظافرها باعلام اسرائيل والامارات

🇦🇪🇮🇱

pic.twitter.com/ZBkpSBhUpg — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) September 20, 2020

وعلقت الصفحة الإسرائيلية على المقطع بالقول: ” ما أجمل أجواء السلام، مواطنة إماراتية تزيّن أظافرها بأعلام إسرائيل والإمارات”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية، مطلقين عبارات مؤكدة على رفضهم التام لمثل هذه التصرفات، وتأكيدهم على أنه لا يمكن أن يصبح هناك عمقاً إسرائيلياً في قلب الشعوب العربية، وأنه ستظل إسرائيل هي الدولة المحتلة المغتصبة والتي يرتبط اسمها بمشاهد الركام والأشلاء والخراب.

وهل يوجد صهيوني إحتفل بالسلام مع الإمارات لا أظن لأن الصهيونيين يعرفون أنه ليس الإمارات من يريدون إقامة سلام معها بل السعودية وإيران هم حلمها الوحيد فقط — علي (فزت ورب العكبة) (@HaniHan17347261) September 20, 2020

على اساس منتفين بعض قنابل قبل — Nezar Ghazi (@NAz00r) September 20, 2020

وكانت الإمارات قد وقعت بشكل نهائي على اتفاق التطبيع للعلاقات الرسمية مع الكيان الإسرائيلي، وتبعتها في تلك الخطوة دولة البحرين، في البيت الأبيض بواشنطن في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن جانبها اعتبرت القيادة الفلسطينية الخطوتين الإماراتية والبحرينية بمثابة خيانة تاريخية للقضية الفلسطينية، مطالبة بضرورة التراجع عنها لما لها من تبعات سلبية على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والسياسية.

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