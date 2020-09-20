إماراتية تطبل لإسرائيل
إماراتية تطبل لإسرائيل
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“سفالة منقطعة النظير”.. “شاهد” إماراتية لم تقدر على حبس مشاعرها الملتهبة تجاه الإسرائيليين وهذا ما فعلته دون خجل!

كتب وطن
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نشرت صفحة “ في الخليج” بتويتر والتابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو تسبب بموجة من الجدل، يوثق ما قامت به مواطنة إماراتية تعبيراً منها عن حبها لـ”” وتأييد قرار الخياني الذي اتخذه ولي عهد والحاكم الفعلي للإمارات .

 

وأظهر المقطع الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية ورصدته “وطن” قيام المواطنة الإماراتية بطبع علم إسرائيل على أظافرها، وبجانبه علم ، في محاولة منها للتعبير عن انتماءها للكيان الإسرائيلي، العدو الأول للشعب الفلسطيني ولكل عربي ومسلم.

 

وعلقت الصفحة الإسرائيلية على المقطع بالقول: ” ما أجمل أجواء السلام، مواطنة إماراتية تزيّن أظافرها بأعلام إسرائيل والإمارات”.

 

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع المقطع الذي نشرته الصفحة الإسرائيلية، مطلقين عبارات مؤكدة على رفضهم التام لمثل هذه التصرفات، وتأكيدهم على أنه لا يمكن أن يصبح هناك عمقاً إسرائيلياً في قلب الشعوب العربية، وأنه ستظل إسرائيل هي الدولة المحتلة المغتصبة والتي يرتبط اسمها بمشاهد الركام والأشلاء والخراب.

 

وكانت الإمارات قد وقعت بشكل نهائي على اتفاق التطبيع للعلاقات الرسمية مع الكيان الإسرائيلي، وتبعتها في تلك الخطوة دولة البحرين، في البيت الأبيض بواشنطن في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.

 

ومن جانبها اعتبرت القيادة الفلسطينية الخطوتين الإماراتية والبحرينية بمثابة خيانة تاريخية للقضية الفلسطينية، مطالبة بضرورة التراجع عنها لما لها من تبعات سلبية على حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والسياسية.

 

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