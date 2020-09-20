“سجل يوم العار والخيانة”.. تعليق ناري من شيخ قطري بارز على انبطاح الإماراتيين وتعليم أبنائهم العبرية

في أقوى تعليق على انبطاح الشعب الإماراتي وقبوله للتطبيع مع إسرائيل، مقابل رفض الشعب البحريني التطبيع وخروجه بمظاهرات في الشوارع، وجه الشيخ القطري ورئيس مجلس إدارة نادي “الريان” سعود بن خالد آل ثاني رسالة قوية إلى أحرار البحرين وعلماء الإمارات.

وقال آل ثاني، في تغريدة على موقع تويتر رصدتها “وطن”: “مفارقة التطبيع موقف أبناء البحرين الأحرار من سياسيين وعلماء ومواطنين ورفضهم التطبيع، في وقت علماء الإمارات وسياسييها وشيبانها يحتفلون باللغة العبرية بالأشعار ويصفونهم بالأشقاء ويُلزمون الأطفال بإظهار مشاعر الاحتفال وهم طبَّعوا في يوم واحتفال واحد، سجل يوم العار والخيانة”.

مفارقة التطبيع موقف أبناء البحرين الأحرار من سياسيين وعلماء ومواطنين ورفضهم التطبيع ، في وقت علماء الإمارات وسياسييها وشيبانها يحتفلون باللغة العبرية بالأشعار ويصفونهم بالأشقاء ويُلزمون الأطفال بإظهار مشاعر الإحتفال وهم طبَّعوا في يوم واحتفال واحد ..

سجل يوم العار والخيانة . — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) September 19, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الشيخ القطري، مستنكرين في ذات الوقت الفيديوهات والصور التي تنشر لأطفال اماراتيين وهم يحتفون بالتطبيع مع إسرائيل.

انا عشت في الامارات ١٠ سنوات ….. أكاد اقسم اغلبهم ما ينامون على جنبهم 😂😂 — 🇶🇦🇶🇦🇶🇦صيدلاني الدوحة🇶🇦🇶🇦🇶🇦 (@israildieforevr) September 19, 2020

اهل وعيال عم دعهم ينعمون في الاحتفالات مع اقاربهم سيدفعون الثمن بإذن الله سياتي الله بمن يسومهم سوء العذاب — احمد العبدلي (@Ahmed774797240) September 19, 2020

اليوم اتضحى لي معنى هناك عقول بداخلها حذاء وليس عقل. هكذا ابدع الاماراتيون في ايصال المعنى الحقيقي للذل والخنوع والمهانه. حتى في تطبيعهم اجد رائحة الذل والدنائه، ما دام وانت طبعت، طبع برجوله ولا تكن كالمرأة الغاضب عليها زوجها ما ان يلتفت اليها الا وهي تطبل وترقص. هكذا انتم. — حنا قيفة ولو ابطينا (@Abu_Nasser_8519) September 19, 2020

الجدير ذكره، أن صوراً ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر استغلال الإمارات للأطفال للترويج للتطبيع مع إسرائيل، كما أن شيوخها انبروا في تفصيل الفتاوى الدينية التي تعطي الحق للإمارات لعقد اتفاق العار مع تل أبيب.

وفي المقابل، خرج الآلاف من الشعب البحريني إلى الشوارع رافضاً لتطبيع بلاده مع إسرائيل، رافعاً شعارات أكدت على الموقف العربي من التطبيع مع إسرائيل، مطالبين بلادهم الانسحاب من الاتفاقيات.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا الثلاثاء الماضي اتفاق تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية أمريكية، حيث أعلنت أبوظبي التوصل للاتفاق الشهر الماضي، فيما لحقتها البحرين بعد أقل من شهر، حيث تم ذلك بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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