التطبيع الاماراتي
التطبيع الاماراتي
الهدهد

“سجل يوم العار والخيانة”.. تعليق ناري من شيخ قطري بارز على انبطاح الإماراتيين وتعليم أبنائهم العبرية

كتب وطن
0

في أقوى تعليق على انبطاح الشعب الإماراتي وقبوله للتطبيع مع ، مقابل رفض الشعب البحريني وخروجه بمظاهرات في الشوارع، وجه الشيخ القطري ورئيس مجلس إدارة نادي “الريان” رسالة قوية إلى أحرار وعلماء .

 

وقال آل ثاني، في تغريدة على موقع تويتر رصدتها “وطن”: “مفارقة التطبيع موقف أبناء البحرين الأحرار من سياسيين وعلماء ومواطنين ورفضهم التطبيع، في وقت علماء الإمارات وسياسييها وشيبانها يحتفلون باللغة العبرية بالأشعار ويصفونهم بالأشقاء ويُلزمون الأطفال بإظهار مشاعر الاحتفال وهم طبَّعوا في يوم واحتفال واحد، سجل يوم العار والخيانة”.

 

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الشيخ القطري، مستنكرين في ذات الوقت الفيديوهات والصور التي تنشر لأطفال اماراتيين وهم يحتفون بالتطبيع مع إسرائيل.

 

الجدير ذكره، أن صوراً ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر استغلال الإمارات للأطفال للترويج للتطبيع مع إسرائيل، كما أن شيوخها انبروا في تفصيل الفتاوى الدينية التي تعطي الحق للإمارات لعقد اتفاق العار مع تل أبيب.

 

وفي المقابل، خرج الآلاف من الشعب البحريني إلى الشوارع رافضاً لتطبيع بلاده مع إسرائيل، رافعاً شعارات أكدت على الموقف العربي من التطبيع مع إسرائيل، مطالبين بلادهم الانسحاب من الاتفاقيات.

 

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا الثلاثاء الماضي اتفاق تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية أمريكية، حيث أعلنت أبوظبي التوصل للاتفاق الشهر الماضي، فيما لحقتها البحرين بعد أقل من شهر، حيث تم ذلك بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

أبواق الإمارات يكذبون كما يتنفسون.. النهضة التونسية تكذب رسالة مزعومة للغنوشي روجتها…

الهدهد

لهذا السبب كان “يضحك” في حفل الخيانة.. باراك يكشف تفاصيل علاقات سرية مع…

الهدهد

لماذا قال الدكتور عبدالله النفيسي ان الكويت لا تجرؤ على التطبيع مع إسرائيل؟!

تقارير

نتنياهو غدر بـ ابن زايد ولم ينفذ ما اتفقا عليه ولهذا السبب لم يحضر مراسم الخيانة…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.