رانيا يوسف “مدمنة التعري” تثير الجدل بفيديو فاضح جديد!

عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف لإثارة الجدل مجدداً عبر التعري واستخدام جسدها، للفت الانتباه وجذب المتابعين لها حيث من الواضح أنها باتت لا تمتلك غير الاستعراض وكشف مفاتنها لتكون محط ألسنة المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو قصير يصور لحظة وقوفها على مصعد كهربائي، وهي ترتدي بنطال أسود لامع، يفصل جسدها بشكل كامل، في مشهد بدا وكأن هناك رغبة لديها بأن تثير المتابعين والنشطاء حولها.

وتفاعل مغردون مع المقطع الذي نشرته الفنانة المصرية، مطلقين ردوداً بدت قاسية نوعاً ما بحقها، ونصحوها بأن تحترم عمرها بعيداً عن مثل هذه الاستعراضات التي لا تزيد من رصيدها أي شيء لدى المتابعين.

فيما علق أحد المغردين وقال: “معلومه من علم النفس ان معظم الستات بعد سن الاربعين والخمسين الذين يظهرون انوثتهم بالشكل الزيادة دة بيبقو عندهم احساس بالنقص و بيحبو الشباب يتغزلو فيهم لاحساسهم انهم شباب واضح انك عديتي المرحله دة صح”.

وليست هذه المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة التي تقوم فيها رانيا يوسف بمثل هذه المشاهد كي تجذب اهتمام المتابعين.

وشهدت مواقع التواصل في أوقات سابقة وفي مرات عديدة، حالات من الجدل تسببت بها الفنانة المصرية بسبب ملابسها الفاضحة، والتي كانت تكشف دائما أجزاءً كثيرة من جسدها.