رئيس “الصحفيين العمانية” يضع النقاط على الحروف ويُخرس المشككين بموقف السلطنة وهذا ما قاله عن “المشبوه” نتنياهو

في توضيح وتأكيد على موقف سلطنة عمان من التطبيع، قال الدكتور محمد بن مبارك العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، إن السياسة الخارجية للسلطنة قامت على مبادئ أسس لها السلطان قابوس خلال الـ 50 عاما الماضية، وحديث السلطان هيثم أكد أن عمان تسير على هذا النهج الطيب المتزن والتوافقي بين الدول.

وتابع “العريمي” في لقاء مع موقع “ذات مصر” الالكتروني أنه وفقا لما سبق فإن السلطنة لن تتخذ قرارات تضر بالإخوة الفلسطينيين، “فقد عملنا في السنوات الماضية من أجل حلحلة الكثير من الأمور العالقة في المنطقة، وهذا الأمر يعيه تماما الإخوة في فلسطين.”

وأضاف رئيس جمعية الصحفيين العمانية أن السلطنة دائما مع الإجماع العربي ودعم الفلسطينيين، وبيانات السلطنة واضحة في هذا الشأن، سواء عندما تم التطبيع مع الإمارات أو البحرين مؤكدا بأن السلطنة دائما مع التوافق.

هذا وأشار “العريمي” إلى أنه خلال الفترة المقبلة ربما سنلاحظ انفراجات في ملف القضية الفلسطينية الشائك، موضحا بأن السلطنة مع الفلسطينيين ومع الإجماع العربي وأنها تتبنى المبادرة العربية التي مضمونها “الأرض مقابل السلام” وأن الفلسطينيون سيرون خلال الأيام المقبلة انفراجات إيجابية.

رئيس جمعية الصحفيين أوضح أيضا أن السلطنة تتفهم الموقف الأمريكي، مشيرا بأن وضع الرئيس ترامب أصبح حرجا، فلديه انتخابات في نوفمبر ، ويريد أن يحقق إنجازات على أرض الواقع، لأنه لم يحقق الكثير للمشهد الأمريكي الداخلي أو الخارجي، مؤكدا بأنه ليس علينا كعرب أن نرضخ خلال هذه الفترة أو الفترة المقبلة لمطالب وأمنيات ترامب.

وأشار العريمي بأنه من الناحية الأخرى نجد نتنياهو رجلا مشبوها، تلاحقه شبهات فساد، مضيفا: ونحن نتفهم كمراقبين ومحللين أن كلا الرجلين يريد تحقيق إنجازات تخدمه وتخفف الضغط عليه، لكن الدول العربية وبالتأكيد لديها حسابات وتعرف ما يفيدها.

وشدد “العريمي” في نهاية حديثه على أن السلطنة لا تؤمن بقضية الاصطفاف بقدر ما تؤمن بسياسة حلحلة الأمور، وإنها ترحب بكل الفرقاء والنقاش معهم للوصول إلى حلول للمشكلات السياسية والاقتصادية التي بدون حلها لا توجد تنمية أو يتحقق سلام، لذلك فإن السلطنة دائما ما تفتح أبوابها لاستقبال الفرقاء والمتنازعين، مؤكدا بأن عُمان تنشد الاستقرار والسلام للمنطقة والعالم، ولا تشجع الحروب أو تعقيد الأمور.

وتتبنى سلطنة عمان سياسة ثابتة تجاه القضية الفلسطينية منذ عهد السلطان قابوس بن سعيد، وتشدد على حق الفلسطنيين في أرضهم وسبق أن عبر مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي صراحة عن موقف السلطنة الرافض للتطبيع بهذه الصورة الخيانية.

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