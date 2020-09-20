بيان رسمي.. قطر تفضح “حملة مضللة” للسعودية والإمارات لتشويهها على حساب الفلسطينيين وتعلن موقفها صراحة بدون مواربة

أكدت دولة قطر في بيان لها عبر وزارة الخارجية على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية، والذي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مع منح كافة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة.

وشدد البيان الذي نشرته وزارة الخارجية القطرية على موقعها الرسمي، أن ما سبق هو ما تراه قطر “الحل الجذري والمستدام” لهذا الصراع الذي دام لأكثر من سبعين عاما.

وأضاف البيان مشيرا لما وصفها بالجهات المضللة:”إنه لمن المؤسف أن نرى بعض الحملات الاعلامية المضللة التي تحاول خلط القضايا وتشويه صورة دولة قطر على حساب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الصراع.”

وتابع:”إن دولة قطر لن تألو جهدا في تقديم ما تستطيعه من الدعم للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحتى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.”

الحملات المضللة التي قصدها البيان

وكان موقع قناة “العربية” السعودية نشر تصريحات نسبها إلى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الخليجية، تيموثي لندركنغ، زعم فيها أن قطر “استجابت بشأن توقيع اتفاق مع إسرائيل”.

وأضاف موقع “العربية” على لسان لندركنغ أن “الدوحة منفتحة جدًا للتعامل مع إسرائيل”.

وبالعودة إلى نص تصريحات الدبلوماسي الأمريكي نجد أن قناة “العربية” حرفت تصريحاته حيث قال في إيجاز صحفي عبر الهاتف إن “قطر أصدرت ردها على اتفاقات التطبيع الأخيرة مع إسرائيل، وأن واشنطن تتفهم ذلك الرد، مشيرًا إلى أن الحوار معها لا يزال مستمرًا لدفعها باتجاه التطبيع”.

وأكد أن بلاده “تريد من جميع دول الخليج الوصول لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في نهاية المطاف”.

وتابع: “نعتقد أن هناك الكثير للبناء عليه، وستتحرك كل دولة بوتيرتها الخاصة بشأن التطبيع، وبما يتفق مع معاييرها الخاصة، ولكننا نتوق إلى أن يحدث هذا عاجلًا وليس آجلًا”.

وأضاف لندركنغ، أن “الولايات المتحدة تأمل في تحقيق تقدم لإعلان قطر حليفًا رئيسيًا من خارج حلف شمال الأطلسي”.

ودعا لندركنغ دول الخليج إلى إنهاء الخلافات بينها مشيرًا إلى أن بلاده تتواصل مع جميع الأطراف الخليجية لحل الأزمة حتى لو استغرق ذلك وقتًا، كما أثنى على الوساطة الكويتية.

وشدد المسؤول الأمريكي على ضرورة وحدة بلدان الخليج؛ لمواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها التهديدات الإيرانية، حسب قوله.

وأضاف أن واشنطن ستعيد فرض العقوبات الأممية على إيران الأحد المقبل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن بلاده لا تسعى للمواجهة مع إيران، وإنما تريد جلبها لطاولة المفاوضات.

وكانت دبلوماسية قطرية بارزة أكدت قبل يومين أن بلادها لن تنضم للإمارات والبحرين في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل “إلا إذا تم حل الصراع مع الفلسطينيين”.

وقالت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” للأنباء: “لا نعتقد أن التطبيع كان جوهر هذا الصراع، ومن ثمّ لا يمكن أن يكون هو الحل، يدور جوهر هذا الصراع حول الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون، هناك أفراد يعيشون بلا دولة، يعيشون تحت الاحتلال”.

وحول ما إذا كانت هناك ضغوط من جانب الولايات المتحدة على بلادها في هذا الشأن، قالت الخاطر: “علاقتنا مع الولايات المتحدة قائمة على الاحترام المتبادل، وهناك حوار استراتيجي بين قطر والولايات المتحدة، وقضية فلسطين هي إحدى الموضوعات المطروحة”.

وكشفت الدبلوماسية القطرية عن أنه ربما يكون هناك تقدم قريبا باتجاه إنهاء المقاطعة المفروضة على بلادها من جانب دول في المنطقة.

من جهته، قال رئيس المخابرات الإسرائيلي “الموساد” يوسي كوهين، إن المملكة العربية السعودية، في الطريق لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

ورفض كوهين، في مقابلة مع القناة الإسرائيلية “12”، الخميس، تأكيد أو نفي اجتماعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مكتفيًّا بالقول مع ابتسامة “أفضل عدم التعليق”.

وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أمس الأربعاء، إنه ينتظر انضمام السعودية وفلسطين إلى قائمة الدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع علاقات مع إسرائيل.

ووقعت الإمارات والبحرين، الثلاثاء الماضي، اتفاقيتين للتطبيع مع إسرائيل، وهو الحدث الذي وصفه ترمب بأنه “تاريخي”، رغم الرفض والإدانة الفلسطينية الواسعة له رسميًّا وشعبيًّا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك