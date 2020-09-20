اغتصاب فتاة
اغتصاب فتاة
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بعد ساعات من تداول فيديو الفضيحة .. هذا هو مصير السعودية التي استخدمت طفلاً لتفريغ شهوتها!

كتب وطن
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بعد ساعات من انتشار فيديو الواقعة، أعلنت السلطات القبض على تحرشت بطفل في مقطع أثار غضباً واسعاً.

ووفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية، فقد توصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للمرأة التي تحرشت بالطفل، وإحالتها للنيابة العامة، لاتخاذ الاجراءات بحقها.

وعبر هاشتاغ “” انتشر مقطع يوثق الحادثة، ويظهر مشاهد خادشة للحياء لامرأة لا يظهر وجهها ولا وجه الطفل، الذي وضعته عند منطقة حساسة بين قدميها .

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين، ودعوات لمعاقبة المتحرشة التي اتهموها باستخدام طفل لتفريغ شهوتها .

وعلى إثر تداول المقطع وموجة الغضب إزاءه، قال “مركز بلاغات العنف الأسري” انه تم رصد الحالة  وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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