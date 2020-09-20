بعد ساعات من تداول فيديو الفضيحة .. هذا هو مصير السعودية التي استخدمت طفلاً لتفريغ شهوتها!

بعد ساعات من انتشار فيديو الواقعة، أعلنت السلطات السعودية القبض على امرأة تحرشت بطفل في مقطع أثار غضباً واسعاً.

ووفقاً لصحيفة “عكاظ” السعودية، فقد توصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للمرأة التي تحرشت بالطفل، وإحالتها للنيابة العامة، لاتخاذ الاجراءات بحقها.

وعبر هاشتاغ “#مغتصبه_الطفل” انتشر مقطع يوثق الحادثة، ويظهر مشاهد خادشة للحياء لامرأة لا يظهر وجهها ولا وجه الطفل، الذي وضعته عند منطقة حساسة بين قدميها .

#مغتصبه_الطفل رواج فيديو لفتاة تتحرش بطفل، ومطالبات بالقبض عليها ومحاسبتها. pic.twitter.com/LcPc1PjA60 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) September 19, 2020