بالسكاكين والمقصات الطبية .. معركة كبيرة في مستشفى مبارك الكبير في الكويت هؤلاء “أبطالها”!

شهد مستشفى مبارك الكبير في الكويت واقعة غير مسبوقة بشجار جماعي كبير شارك فيه 26 شخصاً استخدموا السكاكين والمقصّات الطبية.

وبدأ الشجار بخلافات شخصية بين مجموعتين من الشباب (مواطنون وأردنيون وسوريون) في إحدى المناطق التابعة لمحافظة حولّي، حيث تشاجروا مع بعضهم، وأصيب أحدهم وتم نقله إلى مستشفى مبارك الكبير برفقة أصدقائه، وهم مواطنان وأردني وثلاثة سوريين وأثناء تواجدهم في المستشفى تفاجأوا بهجوم ضارٍ من قبل 20 شخصاً من ضمنهم طرف الخلاف الرئيسي، وهو مواطن، واندلعت بينهم مشاجرة حامية الوطيس.

وقال مصدر أمني لـصحيفة «الراي» المحلية ن الأشخاص الذين اقتحموا المستشفى كان بعضهم يحمل سكاكين، حيث هجموا على خصومهم وطعنوهم، بينما قام اثنان منهم باستخدام المقصات الطبية من غرفة الضماد.

وفي خضم حالة الاشتباك السريعة سقط مواطن على الأرض وسط بركة من الدماء بعد أن تعرّض إلى طعنات نافذة كسرت ساعده اليمنى وقطعت أوتار ساعده، عندها هرب بعض مَنْ اقتحموا المستشفى تزامناً مع وصول دوريات الأمن.

وتمكن رجال الأمن من ضبط 15 شخصاً من أصدقاء المواطن الذي قاد الهجوم على الطرف الآخر داخل المستشفى.

وبحسب إفادة المصابين، فإن مَنْ قاد الهجوم عليهم تمكّن من الهرب.

وجار التحقيق للتوصل إلى المتهمين الرئيسيين، وتشديد الحراسة على المصابين المحتجزين في مستشفى مبارك، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.